Još jedan NBA centar stiže u Evroligu

Dvajt Pauel nedavno je postao slobodan igrač pred sam početak sezone, kada su se uradili poslednji rezovi u NBA ekipama. Bio je košarkaš Dalas Maveriksa sa najvećim stažom u ekipi iz Teksasa jer je tamo proveo 12 godina, slobodno se može reći i čitavu NBA karijeru. U dresu Maveriksa je bio poznat kao važan član rotacije, posebno u mlađim danima, gde je bio poznat po energiji, fizičkoj snazi, nesebičnom doprinosu ekipi, skokovima, odbrani... U napadu je bio dobar u igri iz pika i kada treba da se uhvati lob pas za zakucavanje.

Prošle sezone Pauel je prosečno beležio 3,3 poena, 4,1 skok i 1,1 asistenciju za 14 minuta po utakmici, uz izuzetno visok procenat šuta iz igre od 64,4 odsto. Tokom 768 utakmica u NBA ligi prosečno je postizao 6,5 poena, uz 4,2 skoka i jednu asistenciju za 17,5 minuta na parketu. Iza sebe ima i veliko iskustvo u NBA plej-ofu, a bio je deo ekipe Dalasa koja je 2024. godine stigla do velikog finala NBA lige.

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Fenerbahčeu bi mogao da donese neku drugu dimenziju na centarskoj poziciji, za razliku od onoga što imaju sada. Iskusni centar poznat je po tome što se retko povređuje i može da igra koliko god minuta mu trener nameni, što govori i činjenica da je tokom sezone 2021/22 odigrao je svih 100 utakmica Dalasa u ligaškom delu i plej-ofu.

Biće veliko pojačanje za centarsku liniju, koju sada čine Markus Bingam, Sertač Šansli i Kris Silva. Naravno, centra igra i Nikolo Meli, i po potrebi i po zamislima Šarasa.

EVROLIGA - 9. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Četvrtak

Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73

/Moneke 15 - Vašington 16/

Makabi Tel Aviv - Pariz 94:99

/Klark 21 - Hifi 26/

Real Madrid - Fenerbahče 95:76

/Maledon 26 - Klajburn 21/

Petak

17.00: (1.60) Dubai (16.0) Hapoel Tel Aviv (2.65)

18.30: (3.00) Efes (16.0) Panatinaikos (1.50)

19.00: (1.30) Žalgiris (17.0) Partizan Mozzart Bet (4.10)

20.00: (1.50) Asvel (16.0) Baskonija (3.00)

20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Milano (6.50)

20.30: (1.70) Virtus Bolonja (15.0) Bešiktaš (2.40)

20.30: (1.80) Barselona (15.0) Valensija (2.25)

***kvote su podložne promenama