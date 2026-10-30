Milan i Inter potpisali najveći ugovor u istoriji sporta

U prvi mah pomenuto je 650.000.000 dolara za period od 20 godina, međutim kako se na kraju ispostavilo da se ipak radi o iznosu izraženom u evrima, što u dolarskoj protivvrednosti iznosi 725.000.000, ESPN je izašao s podatkom da se radi o najvećem ugovoru u istoriji sporta kada pričamo o takozvanom naming rights segmentu.

Zvanično predstavljanje novog stadiona Milana i Intera privuklo je sinoć veliku pažnju javnosti u Italiji i fudbalskom svetu uopšte. Pored toga što su prikazani prvi idejni projekti budućeg velelepnog objekta (iza čije izgradnje stoje vlasnici dva kluba - američki investicioni fond RedBird Capital Partners, koji kontroliše Milan, i Oaktree, vlasnik Intera), mediji su došli do informacije koliko iznosi vrednost ugovora o pravima na ime stadiona potpisanog sa jednom od najjačih osiguravajućih kuća na planeti - kompanijom Đenerali.

Poznati američki kablovski brodkaster podsetio je da je kompanija Crypto.com u novembru 2021. godine, prema tadašnjim izveštajima, izdvojila 700.000.000 dolara za 20-godišnje pravo na imenovanje dvorane u centru Los Anđelesa, doma Lejkersa, Kingsa i Sparksa. Taj ugovor tada je važio za najvredniji te vrste. Kada se pomenutih 650.000.000 evra podeli na 20 jednakih godišnji tranši, dolazimo do podatka da će Milan i Inter po sezoni deliti 32.500.000 evra. Gledajući na taj način, Atletiko Madrid je za svoj Metropolitano od Rijad Era dobio više (oko 33.300.000 po godini), ali kako je ugovor potpisan na svega devet godina, to dovodi do ukupnog prihoda od oko 300.000.000 evra. U konačnici, italijanski velikani podeliće po 325.000.000...

Inače, kompletna finansijska struktura novog projekta zasnovana je na principu zajedničkog ulaganja i profita, počevši od kupovine zemljišta za koje gradu Milanu plaćeno 197.000.000 evra. Dva kluba dele i troškove izgradnje (procenjuje se na 1,2 milijarde evra), a kasnije će pored prihoda od prava na ime stadiona, deliti i sav zarađeni novac od koncerata, muzeja, tržnih centara - sveg zabavnog sadržaja. Jedina što neće deliti jesu prihodi od prodaje ulaznica. Po tom pitanju imaće pravo da sami formiraju cene i da svako prigrabi svoj deo od utakmica odigranih kod kuće. Podsećanja radi, izgradnja novog zajedničkog stadiona Milana i Intera trebalo bi da počne u proleće 2028. godine. Planirani kapacitet je 71.500 sedećih mesta, a završetak radova očekuje se uoči početka sezone 2031/32. Tada će uslediti i zvanično useljenje. Za arhitektonsko rešenje zaduženi su renomirani biroi Foster+Partners i MANICA, koje predvode lord Norman Foster i Dejvid Manika. Dvojica arhitekata već imaju iskustva u zajedničkom radu, pošto su učestvovali u projektovanju londonskog Vemblija. 📌📌📌

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📌📌📌 Izgradnja ove moderne arene samo je deo šireg plana urbanističke obnove tog gradskog područja, gde će nići brojni novi javni prostori, zelene površine, sadržaji za zabavu i maloprodajni objekti. Prema zajedničkom saopštenju Milana i Intera, arhitektonsko rešenje inspirisano je kompleksnim umećem izrade Milanske katedrale (Duomo di Milano). Dve etaže tribina činiće jedinstvenu celinu u obliku velike fudbalske 'činije', koja će u potpunosti okruživati teren. Posebna pažnja posvećena je navijačkom doživljaju. Na oba kraja terena nalaziće se prepoznatljive Curva tribine. One će se uzdizati poput visokih i strmih zidova, usmeravajući pogled i energiju navijača ka samom terenu. Nagib tribina dostizaće čak 37 stepeni, što bi trebalo dodatno da doprinese atmosferi. "Cilj je da navijače približimo najvažnijim trenucima više nego ikada ranije“, poručili su iz dva kluba.

Novi stadion predstavlja, nažalost, kraj jedne velike epohe. Kultni San Siro, izgrađen 1926, prepoznatljiv po svojim impresivnim spiralnim stepeništima, renoviran je za potrebe Svetskog prvenstva 1990. godine, ali gotovo čitav vek nakon izgradnje, istorijski objekat više ne ispunjava potrebne standarde najmodernijih fudbalskih arena. Ovo se pre svega odnosi na nemogućnost 'instalacije' pratećih sadržaja od kojih klubovi danas ozbiljno profitiraju. U prevodu - od San Sira je bilo nemoguće novim renoviranjem napraviti ogroman šoping mol. I to možda i nije tako loše, jer će katedralni stadion ostati neukaljan novotarijama konzumerskog sveta...