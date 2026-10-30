Krši disciplinu i ispašta, ali Griliš ima veliko srce: Navijaču koji se bori sa rakom donirao 10.000 funti

Prihvatili su u Evertonu da dve godine zaredom pokrivaju tri četvrtine njegove nedeljne plate od 300.000 funti iliti oko 360.000 evra. Minule sezone je na pozajmici igrao veoma dobro, međutim, ove za klub sa Hil Dikinson stadiona nije upisao ni gol, a ni asistenciju. Sinoć je bio izostavljen iz tima za utakmicu Liga kupa protiv Njukasla, koju su Karamele dobile sa 3:1, a razlog je kršenje klupske discipline.

Nije bio u konkurenciji za sastav, jer se, prema navodima Atletika, nije pojavio na treningu. Dejvid Mojes nije hteo da se bavi tom temom…

“To je ono o čemu zaista ne želim da razgovara. U pitanju je klupska odluka, tako da je podržavam. Ako želite više informacija, trebalo bi da se obratite klubu”, rekao je Dejvid Mojes, te na pitanje hoće li biti u sastavu za narednu utakmicu Premijer lige baš protiv Njukasla kratko odgovorio:

“Nikada ne otkrivam informacije o sastavu”.

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Džeku Grilišu nije prvi put da u karijeri ispašta zbog kršenja discipline. Glavom neretko nije u fudbalu. Da jeste, verovatno bi pravio lom kao što je svojevremeno u Aston Vili. Često je prethodnih godina bio na udaru kritika, ali jedno ne može da mu se ospori - ima veliko srce.

Sinoć se na društvenim mrežama pojavila informacija da otac Leon (35) troje dece, navijač Evertona, vodi borbu sa kancerom bubrega. Podelio ju je lokalni di-džej, koga egleski ofanzivac prati. Otišao je na link za donacije i uplatio je 10.000 funti.

Zbog takvih stvari kapa dole.