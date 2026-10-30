Svuda grmi Koloko

Zapravo, utisak je da otkad Zvezda redovno igra Evroligu niko nije ovako brzo krenuo da dominira. Kvinsiju Mileru ( koji je inače učestvovao u dolasku Koloka na Mali Kalemegdan ) bilo je potrebno nekoliko utakmica da pohvata šta i kako, prošle godine Džeredu Batleru takođe. On je na nekoliko prvih utakmica imao ozbiljne probleme sa ličnim greškama, a onda je tek počeo da dominira. Kod Koloka nema čekanja.

Nisu navijači Crvene zvezde baš navikli da uprava kluba pogodi sa pojačanjem u doselekciji. Ima tu raznih imena, od Džavontea Smarta , Džonija O'Brajanta , Emanuela Terija , Kalina Lukasa ... ali, ima i slučajeva kada stranac koji dođe naknadno bude pun pogodak. Čini se da je upravo to Kristijan Koloko .

Zato što Koloko grmi. Svuda po terenu. Za samo 30 minuta na terenu (17 protiv Makabija i 13 protiv Bajerna) Kamerunac je ostavio izvanredan utisak na navijače i saigrače. Od starta sezone je bilo jasno da Zvezdi pored Džonatana Motlija i Ebuke Izundua nedostaje još jedan centar. Nije se žurilo, čekao se NBA "kat" i Koloko se pojavio kao opcija, a uprava nije propustila da dovede zver kakva je nedostajala sistemu Ibona Navara. Iako nije bilo potpuno jasno šta Koloko donosi, sada jeste. Donosi sve na terenu. Pre svega odbranu. Novi centar crveno-belih lupio je pet rampi protiv Bajerna, a većinom njih je direktno otvarao kontru za svoj tim. I blokade jesu njegov zaštitni znak - o čemu svedoči i da je četvrti najbolji bloker u istoriji Arizona Vajldketsa - ali odbrana na preuzimanju je nešto što je sve iznenadilo. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Koloko izgleda zastrašujuće kada ostane na beku. Bila je to velika briga kada je došao, međutim Kamerunac je dovoljno agilan, sve stiže, prati, pokriva i otežava posao protivničkim bekovima. Toliko je dominantan da prosto izgleda da rivali ne vide koš od njega, što je u prenosu konstatovao i Darko Plavšić. Ako kažemo da je Koloko raznovrstan u odbrani, u napadu je to na prvu dosta svedenije. Pravi dobre blokove, brzo se otvara, nekad dobije loptu, nekad ne. Kada je dobije, ume i sa osećajem da je nabaci na obruč, ali mu je draže (kao i svima u dvorani) da se obruši na koš i pokuša da iščupa obruč. Ozbiljna je vertikalna pretnja i otvorio je potpuno novu dimenziju u odnosu na Izundua i Motlija. Već je uhvatio nekoliko alej-upova, a onaj koji je iz auta dobio od Nika Vajlera Beba će definitivno biti na nekoj top 10 listi poteza u ovom duplom kolu.