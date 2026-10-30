Svuda grmi Koloko

Vreme čitanja: 8min | pet. 30.10.26. | 10:12
Ili što bi Moneke rekao: "Hvala što si mi spasao život"
Nisu navijači Crvene zvezde baš navikli da uprava kluba pogodi sa pojačanjem u doselekciji. Ima tu raznih imena, od Džavontea Smarta, Džonija O'Brajanta, Emanuela Terija, Kalina Lukasa... ali, ima i slučajeva kada stranac koji dođe naknadno bude pun pogodak. Čini se da je upravo to Kristijan Koloko.
Zapravo, utisak je da otkad Zvezda redovno igra Evroligu niko nije ovako brzo krenuo da dominira. Kvinsiju Mileru (koji je inače učestvovao u dolasku Koloka na Mali Kalemegdan) bilo je potrebno nekoliko utakmica da pohvata šta i kako, prošle godine Džeredu Batleru takođe. On je na nekoliko prvih utakmica imao ozbiljne probleme sa ličnim greškama, a onda je tek počeo da dominira. Kod Koloka nema čekanja.
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Zato što Koloko grmi. Svuda po terenu. Za samo 30 minuta na terenu (17 protiv Makabija i 13 protiv Bajerna) Kamerunac je ostavio izvanredan utisak na navijače i saigrače. Od starta sezone je bilo jasno da Zvezdi pored Džonatana Motlija i Ebuke Izundua nedostaje još jedan centar. Nije se žurilo, čekao se NBA "kat" i Koloko se pojavio kao opcija, a uprava nije propustila da dovede zver kakva je nedostajala sistemu Ibona Navara.
Iako nije bilo potpuno jasno šta Koloko donosi, sada jeste. Donosi sve na terenu. Pre svega odbranu. Novi centar crveno-belih lupio je pet rampi protiv Bajerna, a većinom njih je direktno otvarao kontru za svoj tim. I blokade jesu njegov zaštitni znak - o čemu svedoči i da je četvrti najbolji bloker u istoriji Arizona Vajldketsa - ali odbrana na preuzimanju je nešto što je sve iznenadilo.
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Koloko izgleda zastrašujuće kada ostane na beku. Bila je to velika briga kada je došao, međutim Kamerunac je dovoljno agilan, sve stiže, prati, pokriva i otežava posao protivničkim bekovima. Toliko je dominantan da prosto izgleda da rivali ne vide koš od njega, što je u prenosu konstatovao i Darko Plavšić.
Ako kažemo da je Koloko raznovrstan u odbrani, u napadu je to na prvu dosta svedenije. Pravi dobre blokove, brzo se otvara, nekad dobije loptu, nekad ne. Kada je dobije, ume i sa osećajem da je nabaci na obruč, ali mu je draže (kao i svima u dvorani) da se obruši na koš i pokuša da iščupa obruč. Ozbiljna je vertikalna pretnja i otvorio je potpuno novu dimenziju u odnosu na Izundua i Motlija. Već je uhvatio nekoliko alej-upova, a onaj koji je iz auta dobio od Nika Vajlera Beba će definitivno biti na nekoj top 10 listi poteza u ovom duplom kolu.
A onda, pomalo neočekivano, Koloko je dobio pas na liniji za tri poena i bez oklevanja se podigao na šut. Budući da je u NBA karijeri bio na 8% za tri, a u Dži ligi na 16,7%, možda se sa previše samopouzdanja odlučio da šutne. Međutim, pogodio je i pokazao da kada je sam na perimetru, što će verovatno neretko biti slučaj, treba povremeno da proba. Šut sa poludistance ima, a očigledno želi dodatno da proširi ofanzivni arsenal u Evroligi.
Ni to nije sve... zadesilo se u jednom napadu da lopta u kontri dođe do njega u situaciji dva na jedan. Iako je na prvi pogled uradio jednostavnu i logičnu stvar, ne viđamo često da centar sa toliko osećaja baci pas od parket koji je Džordan Nvora spektakularnim zakucavanjem sa dve ruke pretvorio u asistenciju.
Dakle, Koloko skače, udara rampe, preuzima bekove, pogađa trojke, igra iznad obruča i kad treba asistira. U prevodu - grmi na obe strane parketa. Sa svojim dugim rukama - raspon oko 230cm - i pokazanoj agilnosti, izgleda kao čudovište. Bez dileme je on bio "iks" faktor ovog duplog kola, iliti kako je Čima Moneke šaljivo napisao na Instagram storiju:
"Hvala ti što si mi spasao život".
Crvena zvezda je na 6-3 pred pakleni deo sezone u kome će odigrati sedam od narednih osam utakmica na gostujućem terenu. Biće to veliki ispit za ekipu Ibona Navara. Takođe, treba očekivati da Koloko sada bude na prvoj strani skautinga protivnika. Daleko od toga da on nema mana, jer da je tako i dalje bi bio u Americi. Treba videti kako će se snaći kada je odbrana pripremljena za njega, kao i koliko može u direktnim duelima sa najboljim peticama Evrolige.
Ono što je važno za crveno-bele i što je trener profesor Navaro rekao na konferenciji za medije, Zvezda sada ima 12 igrača u rosteru i još četiri sa strane. Izundu je preskočio Bajern jer je španski stručnjak procenio da su mu potrebniji Kolokovi i Motlijevi kvaliteti. Motli je ostao po strani protiv Makabija, dok je Patrik Boldvin Džunior propustio obe utakmice.
To su Navarove slatke muke, na njemu je sada da svi budu srećni i pružaju najbolje moguće partije. Biraće u odnosu na rivala ko igra, ali deluje da ko god je na drugoj strani, za Koloka će mesta u 12 uvek biti.
EVROLIGA - 9. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***
Četvrtak
Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73
/Moneke 15 - Lučić 12/
Makabi Tel Aviv - Pariz 94:99
/Klark 21 - Hifi 26/
Real Madrid - Fenerbahče 95:76
/Maledon 26 - Klajburn 21/
Petak
17.00: (1.60) Dubai (16.0) Hapoel Tel Aviv (2.65)
18.30: (3.00) Efes (16.0) Panatinaikos (1.50)
19.00: (1.30) Žalgiris (17.0) Partizan Mozzart Bet (4.10)
20.00: (1.50) Asvel (16.0) Baskonija (3.00)
20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Milano (6.50)
20.30: (1.70) Virtus Bolonja (15.0) Bešiktaš (2.40)
20.30: (1.80) Barselona (15.0) Valensija (2.25)
***kvote su podložne promenama