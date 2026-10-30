Meč dana u Evropi igra se u Norveškoj: Titula na talonu, Bode mora da pobedi

Viking se preko zagrebačkog Dinama domogao istorijske Lige šampiona, a u njoj nije topovsko mesto. Primer radi, Bajern nije uspeo da pobedi u Stavangeru (3:3), Bride obrazi Patrika Berga i drugove od leta kada je Viking na svom terenu pregazio vicešampiona sa čak 5:0.

Bode je prošle nedelje šokantno poražen od Volerenge na svom stadionu (0:1), dok je prošlog meseca poklekao u Bergenu protiv Brana (1:2), a sve je to iskoristio Viking da se popne na čelu tabele. Tim Kjetila Knutsena jednostavno nema izbor - samo mu igra pobeda. Bod bi gostima bio puna kapa, kontrolisao bi situaciju u finišu sezone u Norveškoj, dok ekipa iz Stavangera bi trijumfom izvesno odbranila tron.

U Norveškoj ako timovi budu imali isti broj bodova, odlučuje gol-razlika, a ona je trenutno prilično izjednačena, Viking ima za dva pogotka bolju. Sve to govori da nas čeka veliki obračun učesnika Lige šampiona. Norveški fudbal proživljava zlatnu eru. Reprezentacija je stigla do četvrtfinala Mundijala prethodnog leta, ispala je u produžecima od Engleza, a i klupska scena ide krupnim koracima napred.

Padali su mnogi evropski velikani u gradiću u blizi Arktičkog kruga na krajnjem severu Evrope. Knutsen je miran pred meč, veruje u svoje fubalere.

“Znamo da smo sposobni da odigramo najbolji mogući meč i da osvojimo tri boda. To nam je fokus”, rekao je Knutsen za tv2.no i dodao:

“Ako bi bilo obrnuto, matematika bi onda bila sigurno protiv nas. Radimo, ne obaziramo se mnogo na te priče, nego na teren”.

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Jens Peter Hauge svestan je da je pobeda imperativ.

“Jasno je da bismo s porazom u ovim meču teško došli do cilja. Ovo je neverovatna utakmica, ali usredsređeni smo da igramo naš napadački fudbal”, rekao je nekadašnji fudbaler Milana i Ajntrahta.

Prošle nedelje se virus uvukao u redove Bodea, pa su treninzi bili zatvoreni za javnost.

Veliki je ulog u ovom meču. Šampion Norveške ide u plej-of Lige šampiona, što znači da mu je zagarantova mesto u Ligi Evrope. Vicešampiona čeka tri kruga kvalifikacija do evropske elite. Postoji mogućnost da Bode kao šampion ode direktno među 36 ekipe u evropskom kremu, ali mora da sakupi više bodova od Olimpijakosa i Šahtjora.

Jesper Matisen, ekspert ovog portala, kaže da je ovo jedna od najvećih utakmica u Norveškoj, ne samo ove sezone nego poslednjih nekoliko godina.

“Činjenica da imamo dva tima iz Lige šampiona koji će da odlučuju o tituli je veoma retka. Sa užasom se sećamo mnogih sezona kada je Eliteserijen bio odlučen mnogo kola pre kraja. Sada je ovo fantastična utakmica”.

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Matisen daje prednost Bodeu u ovom meču, ali veće šanse za tron prognozira Vikingu.

“Mislim da će titulu da osvoji Viking jer ima tri boda viška. Pokazao je i prošle sezone da ume da sačuva prednost. U Vikingu postoji grupa fudbalera koji nema nikakav respekt prema Bodea, ne plaše se pritiska, spremni su da osvoje novu krunu”, smatra Matisen.

Zlatko Tripić je ideolog igre Vikinga, ubedljivo najbolji paker šampionata Norveške sa čak 19 asistencija, uz šest pogodaka. On je poslednje četiri godine imao dvocifreni broj asistencija u dresu Vikinga pošto se vratio iz Turske, ali je u ovom prvenstvu poboljšao rekord koji je bio 17. Najbolji strelac tima sa 15 golova je Danac Peter Kristijansen koji je u top formi. Tresao je mrežu na sedam vezanih utakmica, odnosno dao je osam pogodaka na sedam mečeva.

Bode je letos ostao bez najboljeg strelca, Danca Kaspera Hega, koji je pojačao Seltik. On je u prvom delu sezone dao sedam golova i imao isto toliko asistencija. U njegovom odsustvu kao prvi strelac tima se iskristalisao Andreas Helmersen sa 12 pogodaka, uz uvek opasnog Jensa Petra Haugea sa pet i Blomberga sa šest. Na sredini terena sve u igru Kjetila Knutsena zavisi od radilice, norveškog reprezentativca Patrika Berga.

Viking zna kako se pobeđuje na Aspmiri. Prošle sezone je Viking dobio u Bodeu sa 4:2.

NORVEŠKA 1 – 25. KOLO

Petak

19.00: (1,55) Bode Glimt (4,60) Viking (5,00)

Subota

16.00: (4,00) Fredrikstad (4,20) Rozenborg (1,80)

18.00: (2,00) Olesund (4,10) Sandefjord (3,20)

Nedelja

14.30: (2,80) Bran (4,10) Molde (2,15)

17.00: (2,00) KFUM Oslo (3,90) Ham Kam (3,40)

17.00: (1,50) Sarsborg (4,60) Kristijansund (5,60)

17.00: (2,85) Start (3,80) Lilestrem (2,30)

19.15: (2,40) Volerenga (3,80) Tromse (2,70)

***kvote su podložne promenama