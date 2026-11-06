Makedonci pozvali junaka Zvezdinih omladinaca da igra protiv Srbije

Centralni vezista, koji po potrebi pokriva i krilne pozicije, sezonu je započeo u Kadetskoj ligi Srbije (11 golova na devet mečeva), a potom je promovisan u omladince. Odigrao je dva meča za crveno-bele i u Omladinskoj ligi, a tamo je postigao dva pogotka.

Naravno, ništa od toga nije prošlo neopaženo u Makedoniji, tako da je Trpevski već neko vreme deo njihovog nacionalnog tima. Igrao je u kadetskoj selekciji, preskočio je omladinsku i od septembra je deo mlade reprezentacije. Ulazio je sa klupe protiv Rusije (2:3) i Švedske (0:2).

Protiv Srbije u Novom Sadu će Tanevski računati na još jednog fudbalera iz Srbije, krilnog napadača Mladosti iz Lučana Vasila Tašovskog (19). Njega ove sezone gledamo standardno u Mozzart Bet Superligi, zabeležio je 14 nastipa i postigao četiri gola. Između ostalih, jedan i protiv Partizana.

“Čeka nas ozibljan test protiv izuzetno kvalitetne ekipe. Srbija je domaćin Evropskog prvenstva za mlade, igraće sa timom koji ima visoke ambicije, tako da nam je ovo dobra prilika da se odmerimo protiv snažnog protivnika. Kostur našeg tima čine igrači rođeni 2006. i 2007. godine, od kojih očekujemo da budu ključne figure u predstojećem kvalifikacionom ciklusu, uz nekoliko momaka rođenih 2005. Iako je ovo prijateljski meč, nosi veliki značaj. Videćemo kako reagujemo kada igramo protiv jačih protivnika i imaćemo jasniju sliku pred ono što nam sledi”, kazao je Tanevski.

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SPISAK MAKEDONIJE ZA MEČ SA SRBIJOM

Golmani: Ljupče Đekov (Sileks), Daniel Dikovski (Vardar), Natanijel Dimovski (Pelister)

Odbrana: Zlatko Radevski (Teteks), Andrej Velkov (Bregalnica), Davor Rosikj (Ohrid), Đorđe Đekov (Sileks), Adis Murati (Baškimi), Andrej Arizankovski (Škendija), Đorđe Tančev (Brera)

Sredina: Vasil Tašovski (Mladost), Luka Trpevski (Crvena zvezda), Teodor Nikolovski (Tikveš=, Ilija Maslarov (Lugano), Nikola Manojlov (Sileks), Martin Đorđijevski (Dukla), Gorjan Cvetkov (Skoplje)

Napad: Nikola Veličkovski (Skenderbeg), Dimitar Danev (Vardar), Admir Ljatifi (Osijek), Ariton Mehmed (Škendija), Igor Ristov (Brera), Dimitar Trajkov (Vlora)