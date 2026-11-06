Robin Hud iz BiH: Šest patrola vijalo Njukaskovog Amara Dedića zbog luka i strele
Vreme čitanja: 2min | pet. 06.11.26. | 09:09
Narednih dana sigurno će biti prva anegdota u svlačionici na Sent Džejms Parku
Nije baš Šervudska šuma u Notingemšajeru i nismo baš sigurni da Amar Dedić “uzima od bogatih i daje siromašnima”, ali nešto u celoj priči oko Robina Huda očigledno se jeste dopalo defanzivcu Njukasla. Jer reprezentativni bek Bosne i Hercegovine uhapšen je u Engleskoj zbog toga što je nosio – luk i strelu?!
Da sve bude luđe, uhapšen je u grofoviji Nortamberland na prilično spektakularan način. Lokalni mediji javljaju da ga je vijalo najmanje ŠEST policijskih vozila.
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Sve je počelo tako što je slučajni prolaznik video Dedića kako šeta sa prijateljem i u ovo vreme pomalo neuobičajenim oružjem. Odmah je, naravno, prijavio sumnjiva lica policiji, očigledno da nije baš reč o predanom ljubitelju Premijer lige čim nije prepoznao 24-godišnjeg desnog beka koga je Njukasl ovog leta doveo iz Benfike za 35.900.000 evra.
I prilično on dobro igra na Sent Džejms Parku, ali to mu svakako ne daje pravo da se ponaša kao da je Mali Džon iz “Vesele družine” Robina Huda. I sve to na oko devet kilometara od eksluzivnog odmarališta Daras Hol.
Istina, Dedić verovatno nije ni znao o čemu se radi sve dok ga policajci nisu presreli i odveli na ispitivanje. Da sve bude luđe, baš u tom trenutku su Dedića sreli golman Mark Gilespi i nekadašnji defanzivac Pol Damet. Pokušali su da pomognu i objasnili da Dedić ne predstavlja pretnju.
Već koliko jutros su, doduše, sigurno sve ispričali u svlačionici i ne sumnjamo da će Dedić biti tema nedelje na Sent Džejms Parku. Luk i strelu bolje da ostavi kod kuće, pa nek ih je koristio i u rekreativne svrhe. Ako se utvrdi da je gađao životinje ili ptice – to je već zakonom zabranjeno u Engleskoj.