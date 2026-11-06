Pavlović kao primer ostalim igračima Milana: Treba da treniraju kao on, gine na treninzima

Poraz od Ferencvaroša boli možda i više od prethodnih jer je došao samo svega nekoliko dana posle pobede nad Interom u milanskom derbiju. Pa iako je sinoć osetno izmenio startnu postavu u odnosu na pomenuti meč, ističe da to nije nikakvo opravdanje za onakav nastup.

"Možda sam ja uradio nešto pogrešno u protekla dva dana, ali ne u mentalnom smislu. Ova ekipa je imala slične probleme i prošle godine. Moramo da pronađemo rešenje. Večeras nismo bili spremni, nismo bili hrabri. Ako ne pobeđujemo, moramo da učinimo sve što možemo da preokrenemo stvari, a to večeras nismo videli. Svi treba da treniraju kao Pavlović. On je spreman da 'gine' na treningu. On je dobar primer. Ponekad, kada igrači ne počnu utakmicu, bude im teško. Ali nema izgovora; ko god da je bio na terenu, mogao je da pobedi u ovom meču", rekao je Amorim na konferenciji za medije.

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Posebno razočaran bio je izgledom u prvom poluvremenu.

"Nema objašnjenja. Nemam šta da kažem, posebno o prvom poluvremenu, ono je bilo posebno užasno. Ne sećam se još jednog takvog prvog poluvremena. Radi se o ambiciji i koncentraciji. Poklanjali smo prilike, davali glupe poklone. Večeras nismo bili spremni da igramo fudbal. Teško je reći bilo šta čime bi se ovo objasnilo. Jednostavno nismo bili spremni da sa derbija pređemo na ovo drugo takmičenje. Moramo da rešimo ove uspone i padove; morali smo mnoge stvari da uradimo mnogo bolje, čak i kada su u pitanju druge lopte – samo to bi učinilo da stvari izgledaju drugačije. Kada igraš za Milan, imaš odgovornost i ne smeš ovako da se pojaviš na terenu. Verovatno ni ja nisam osigurao da ekipa izađe na teren potpuno spremna."