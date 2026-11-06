Pavlović kao primer ostalim igračima Milana: Treba da treniraju kao on, gine na treninzima
Vreme čitanja: 3min | pet. 06.11.26. | 08:40
Trener italijanskog tima Ruben Amorim pohvalio srpskog reprezentativca posle poraza od Ferencvaroša u Ligi Evrope
Nije ni igrao, a poslužio je kao primer. I to pozitivan. Trener Milana Ruben Amorim pohvalno je govorio o Strahinji Pavloviću nakon poraza od Ferencvaroša (0:2) u Ligi Evrope, koji je njegovu ekipu doveo u vrlo nezavidnu poziciju.
Srpski defanzivac zbog povrede taj meč nije ni igrao, ali ga je portugalski strateg, kritikujući još jedan razočaravajuć evropski nastup svog tima, 'iskoristio' kao referentnu tačku kako bi fudbaler Milana trebalo da pristupa treninzima. A očigledno im ne pristupaju svi na isti način. Da je drugačije, Milan bi verovatno imao mnogo više od trenutna tri boda, koliko je sakupio u uvodna četiri kola Lige Evrope.
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Poraz od Ferencvaroša boli možda i više od prethodnih jer je došao samo svega nekoliko dana posle pobede nad Interom u milanskom derbiju. Pa iako je sinoć osetno izmenio startnu postavu u odnosu na pomenuti meč, ističe da to nije nikakvo opravdanje za onakav nastup.
"Možda sam ja uradio nešto pogrešno u protekla dva dana, ali ne u mentalnom smislu. Ova ekipa je imala slične probleme i prošle godine. Moramo da pronađemo rešenje. Večeras nismo bili spremni, nismo bili hrabri. Ako ne pobeđujemo, moramo da učinimo sve što možemo da preokrenemo stvari, a to večeras nismo videli. Svi treba da treniraju kao Pavlović. On je spreman da 'gine' na treningu. On je dobar primer. Ponekad, kada igrači ne počnu utakmicu, bude im teško. Ali nema izgovora; ko god da je bio na terenu, mogao je da pobedi u ovom meču", rekao je Amorim na konferenciji za medije.
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Posebno razočaran bio je izgledom u prvom poluvremenu.
"Nema objašnjenja. Nemam šta da kažem, posebno o prvom poluvremenu, ono je bilo posebno užasno. Ne sećam se još jednog takvog prvog poluvremena. Radi se o ambiciji i koncentraciji. Poklanjali smo prilike, davali glupe poklone. Večeras nismo bili spremni da igramo fudbal. Teško je reći bilo šta čime bi se ovo objasnilo. Jednostavno nismo bili spremni da sa derbija pređemo na ovo drugo takmičenje. Moramo da rešimo ove uspone i padove; morali smo mnoge stvari da uradimo mnogo bolje, čak i kada su u pitanju druge lopte – samo to bi učinilo da stvari izgledaju drugačije. Kada igraš za Milan, imaš odgovornost i ne smeš ovako da se pojaviš na terenu. Verovatno ni ja nisam osigurao da ekipa izađe na teren potpuno spremna."
Mada uverava da Milanov problem nije u taktici već da je stvar psihologije.
"Nismo mentalno spremni. Tehnički aspekt nema nikakve veze s tim. Rotacija nema nikakve veze s tim. Ne možete mi reći da početna postava nije bila sposobna da pobedi večeras. Sami smo proćerdali prilike koje smo imali, posebno na početku. Preuzimam punu odgovornost za ovo, jer je ekipa moja odgovornost, ali ne smemo sebi da dozvolimo ovako nešto, posebno u prvom poluvremenu, pred našim navijačima, u našoj kući. Ovo ne smemo da radimo; moramo da napredujemo, inače je svemu kraj."
Za razliku od nekih prethodnih kikseva kod kojih je pokušavao da opravda igrače, ovog puta nije uspeo da pronađe nikakav argument kojim bi ih sačuvao kritika.
"Nismo spremni da budemo konkurentni na dva fronta. Moramo da radimo na svom načinu gledanja na fudbal i pristupu utakmicama. Večeras nema izgovora, nemam šta da kažem. Obično imam mnogo toga da kažem u odbranu naše ekipe, ali ne i večeras. Moramo da budemo skromniji i shvatimo šta se dogodilo.“
Šta onda ostaje od utakmice sa Ferencvarošem, osim oštrih kritika i gorčine? Tek mrvica prkosa i želje za borbom...
"Želimo da prođemo dobro i u Ligi Evrope, moramo da rotiramo i da pobeđujemo i u takvom sastavu. Trenutno nismo spremni da igramo na svakih tri dana, ali sigurno neću odustati od Lige Evrope. Borićemo se dok se ne završi. To je obećanje", zaključio je Amorim.