LUDI TIKET (-), petak, 3.730.695 dinara: Ćorak u rafalu brutalnih dvojki
Vreme čitanja: 2min | pet. 06.11.26. | 08:33
Kruševljanin je bio na korak od ostvarenja milionerskog sna
Ovaj ludi tiket uplaćen je na uplatno-isplatnom mestu Kruševac 5, a sastavio ga je igrač sa neverovatnim osećajem za pronalaženje iznenađenja na evropskoj fudbalskoj sceni. Sa ulogom od 1.000 dinara, igrač je naciljao kosmički dobitak od 3.730.695 dinara nanizavši šest parova u okviru Lige Evrope. Njegova taktika bila je jasna i beskompromisna – gađao je čiste "dvojke" na gostujuće ekipe na svim mečevima, jureći fantastične koeficijente i dokazujući da se favoriti na domaćem terenu često mogu okliznuti kada nastupi evropski pritisak.
Bet analiza ovog majstorskog, ali nesrećnog listića, otkriva neverovatan niz pogođenih tipova koji bi i najiskusnije analitičare ostavili bez teksta. Krenulo je sjajno: Juventus je slavio protiv AZ Alkmara (kvota 2,15), a usledila je prava senzacija i eksplozija kvote u Nemačkoj gde je Marselj srušio Leverkuzen za neverovatan koeficijent 6,50! Hrabrost je nagrađena i u mečevima Selta – St. Žil (gost pobedio uz kvotu 2,85), Hapoel Ber Ševa – OFI (kvota 3,15), kao i u dramatičnom okršaju Šturm Grac – Celje gde je slovenački tim trijumfovao i zaokružio strašnu kvotu 5,90. Kada se sve sabere, ovaj fudbalski vizionar uspeo je da spoji pet neverovatnih gostujućih pobeda i prođe kroz pravi minski papir koeficijenata.
Izabrane vesti
Ipak, sekunda nepažnje i samo jedan gol delili su Kruševljanina od milionskog slavlja, pošto je portugalski Torense uspeo da savlada Ararat Jermeniju sa 3:2 i tako obori poslednji par na kojem se čekala "dvojka" po kvoti 4,80. Ali, u Mozzartu ovakav pad ne znači i potpuni krah. Zahvaljujući popularnom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, igrač nije ostao praznih ruku. Pošto je proizvod pogođenih kvota bio visok, aktiviran je uslov za stoprocentnu utehu – pogođena vrednost mu je donela čak 10 puta veći iznos od same uplate. Tako je ovaj kruševački majstor, uprkos jednom promašaju, sa uplatnog mesta išetao sa zasluženih 10.000 dinara isplate.
TIKET POGLEDAJ OVDE
Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti. Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.