LUDI TIKET (-), petak, 3.730.695 dinara: Ćorak u rafalu brutalnih dvojki

Ovaj ludi tiket uplaćen je na uplatno-isplatnom mestu Kruševac 5, a sastavio ga je igrač sa neverovatnim osećajem za pronalaženje iznenađenja na evropskoj fudbalskoj sceni. Sa ulogom od 1.000 dinara, igrač je naciljao kosmički dobitak od 3.730.695 dinara nanizavši šest parova u okviru Lige Evrope. Njegova taktika bila je jasna i beskompromisna – gađao je čiste "dvojke" na gostujuće ekipe na svim mečevima, jureći fantastične koeficijente i dokazujući da se favoriti na domaćem terenu često mogu okliznuti kada nastupi evropski pritisak.

Bet analiza ovog majstorskog, ali nesrećnog listića, otkriva neverovatan niz pogođenih tipova koji bi i najiskusnije analitičare ostavili bez teksta. Krenulo je sjajno: Juventus je slavio protiv AZ Alkmara (kvota 2,15), a usledila je prava senzacija i eksplozija kvote u Nemačkoj gde je Marselj srušio Leverkuzen za neverovatan koeficijent 6,50! Hrabrost je nagrađena i u mečevima Selta – St. Žil (gost pobedio uz kvotu 2,85), Hapoel Ber Ševa – OFI (kvota 3,15), kao i u dramatičnom okršaju Šturm Grac – Celje gde je slovenački tim trijumfovao i zaokružio strašnu kvotu 5,90. Kada se sve sabere, ovaj fudbalski vizionar uspeo je da spoji pet neverovatnih gostujućih pobeda i prođe kroz pravi minski papir koeficijenata.