Trener Fenera dobio flašu u glavu i podneo ostavku! Mi smo porodica, ovo je sramota
Vreme čitanja: 3min | čet. 10.09.26. | 23:51
"Umesto da nas hvalite, vi nas kritikujete", kaže Aziz Jildirim i nada se da će Ismail Kartal ostati
Nije dobro počela sezona za Fenerbahče. Potrošio je turski velikan skoro 100.000.000 evra na nove igrače i očekivalo se da od starta budu sila, ali im baš i ne ide. Jesu ušli u Ligu šampiona i to junački jer su pobedili Lion u gostima, ali poraz u prvom kolu od Genčlerbirligija i za vikend od Bešiktaša kod kuće u gradskom derbiju Istanbula, doveli su do toga da se među navijačima odmah digne kuka i motika. Na udaru su bili igrači, na udaru je bio i trener Ismail Kartal i to čak i fizički na utakmici prvog kola Lige šampiona protiv Rome.
Pogodio je jedan navijač flašicom vode šefa stručnog štaba Fenera, i automatski mu je zabranjeno da više dolazi na stadion, što je očigledno dosta uticalo na trenera Ismaila Kartala. Posle utakmice je na konferenciji za medije saopštio svima – podnosim ostavku i odoh!
"Želim da čestitam igračima i da objavim da više nisam trener ekipe. Ostavku podnosim dok još ima vremena kako bih pomogao voljenom Fenerbahčeu, igračima i budućim trenerima. Poručujem da se više nikada neću vratiti", rekao je Kartal.
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Zanimljivo je da je postao prvi turski trener koji je osvojio bod sa Fenerbahčeom u Ligi šampiona, i to u istoriji kluba, a ovo im je prvo učešće u elitnom takmičenju još od sezone 2008/09. Dobro su igrali protiv Rome, bila je zanimljiva utakmica, međutim, Kartal je pregoreo i odlučio da završi četvrti mandat na klupi Fenerbahčea. Makar po njegovim rečima. Ako pitate prvog čoveka kluba Aziza Jildirima, od tog posla nema ništa. Neće mu dati da ode. Odmah je skočio u odbranu trenera.
Ubrzo se oglasio predsednik Fenerbahčea i poručio mu da će ostati trener. Dok se on pita.
"Ismail Kartal je tek na početku svog posla. Treba stati uz njega. Ovako se ne radi, da se čovek gađa flašom u glavu! Sramota! Može on da kaže da neće ostati, ali ja sam mu šef i rekao sam mu da će da ostane. On će biti trener sve dok ja ne odem. Mi smo porodica, moramo da stanemo uz njega. Niko od nas nije znao da je ovako stresno. Pa svi smo pod stresom. Ismail je tužan zbog svega što se desilo, to je razlog", objašnjava predsednik.
Imao je poruku i za "nezahvalne" navijače.
"U Fenerbahčeu je ovo postala navika. Niko ne štiti vrednosti kluba. Dovodilo se u pitanje da li Fenerbahče može da se plasira u Ligu šampiona, uz priče kako je tim slab i slično. Svi odlučuju umesto predsednika i trenera. Kako to? Svi morate da bude mirni. Sačekajte. Bićemo šampioni u maju. Posle 18 godina smo uspeli, ja kao predsednik i on kao trener, da uvedemo Fenerbahče u Ligu šampiona. Umesto da nas hvalite, vi nas kritikujete. To je sramota".
Nije se tu zaustavio.
"Navijači Fenerbahčea, ljudi koji komentarišu na društvenim mrežama i televizijama, oni koji imaju emisije na Jutjubu, radovali su se što se Fenerbahče plasirao u Ligu šampiona. Ali od tada svakog dana slušamo priče poput: ‘Zašto su se plasirali? Tim je slab i tako dalje.’ Svi donose odluke umesto predsednika, uprave i trenera! To tako ne može!".
Jasan je o budućnosti Kartala, kojem nije lako posle incidenta.
"Ovo je utakmica Lige šampiona, završena je 1:1. Igrali smo dobro, imali smo prilike. Na terenu se vodila taktička borba i bilo bi sramota ignorisati to. Molim vas, šaljite javnosti pravu poruku, a ne ovako. Pričao sam sa Kartalom o incidentu, kada je pogođen flašom u glavu. Kaže mi da pije lekove. I ja pijem 30 različith lekova. On je naše dete! Da li ste ikada čuli, videli ili doživeli da sam ja, Aziz Jildirim, tokom svojih 20 godina na mestu predsednika pre završetka sezone raskinuo saradnju sa trenerom kojeg sam ja doveo? Dvojicu jesam, ali za to postoje razlozi. Nastavljamo dalje", zaključio je.