Trener Fenera dobio flašu u glavu i podneo ostavku! Mi smo porodica, ovo je sramota

Ubrzo se oglasio predsednik Fenerbahčea i poručio mu da će ostati trener. Dok se on pita. "Ismail Kartal je tek na početku svog posla. Treba stati uz njega. Ovako se ne radi, da se čovek gađa flašom u glavu! Sramota! Može on da kaže da neće ostati, ali ja sam mu šef i rekao sam mu da će da ostane. On će biti trener sve dok ja ne odem. Mi smo porodica, moramo da stanemo uz njega. Niko od nas nije znao da je ovako stresno. Pa svi smo pod stresom. Ismail je tužan zbog svega što se desilo, to je razlog" , objašnjava predsednik.

Zanimljivo je da je postao prvi turski trener koji je osvojio bod sa Fenerbahčeom u Ligi šampiona, i to u istoriji kluba, a ovo im je prvo učešće u elitnom takmičenju još od sezone 2008/09. Dobro su igrali protiv Rome, bila je zanimljiva utakmica, međutim, Kartal je pregoreo i odlučio da završi četvrti mandat na klupi Fenerbahčea. Makar po njegovim rečima. Ako pitate prvog čoveka kluba Aziza Jildirima, od tog posla nema ništa. Neće mu dati da ode. Odmah je skočio u odbranu trenera.

Imao je poruku i za "nezahvalne" navijače.

"U Fenerbahčeu je ovo postala navika. Niko ne štiti vrednosti kluba. Dovodilo se u pitanje da li Fenerbahče može da se plasira u Ligu šampiona, uz priče kako je tim slab i slično. Svi odlučuju umesto predsednika i trenera. Kako to? Svi morate da bude mirni. Sačekajte. Bićemo šampioni u maju. Posle 18 godina smo uspeli, ja kao predsednik i on kao trener, da uvedemo Fenerbahče u Ligu šampiona. Umesto da nas hvalite, vi nas kritikujete. To je sramota".

Nije se tu zaustavio.

"Navijači Fenerbahčea, ljudi koji komentarišu na društvenim mrežama i televizijama, oni koji imaju emisije na Jutjubu, radovali su se što se Fenerbahče plasirao u Ligu šampiona. Ali od tada svakog dana slušamo priče poput: ‘Zašto su se plasirali? Tim je slab i tako dalje.’ Svi donose odluke umesto predsednika, uprave i trenera! To tako ne može!".

Jasan je o budućnosti Kartala, kojem nije lako posle incidenta.

"Ovo je utakmica Lige šampiona, završena je 1:1. Igrali smo dobro, imali smo prilike. Na terenu se vodila taktička borba i bilo bi sramota ignorisati to. Molim vas, šaljite javnosti pravu poruku, a ne ovako. Pričao sam sa Kartalom o incidentu, kada je pogođen flašom u glavu. Kaže mi da pije lekove. I ja pijem 30 različith lekova. On je naše dete! Da li ste ikada čuli, videli ili doživeli da sam ja, Aziz Jildirim, tokom svojih 20 godina na mestu predsednika pre završetka sezone raskinuo saradnju sa trenerom kojeg sam ja doveo? Dvojicu jesam, ali za to postoje razlozi. Nastavljamo dalje", zaključio je.