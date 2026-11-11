Maler poterao Embapea: Novo okupljanje, nova povreda… Zidan pozvao Majulua

Imao je iritaciju tetive i zbog nje je propustio duele sa Italijanima i Belgijancima (oba susreta), a sva je prilika da neće biti u konkurenciji za tim ni za novi sudar sa Azurima u Ligi nacija. Propustio je poslednji trening, verovatno neće moći da igra sutra na San Siru, što znači da će biti van stroja na četvrtoj utakmici zaredom u reprezentaciji.

Zinedin Zidan ga je imao na raspolaganju samo za susret sa Turcima, kada je preuzeo Trikolore. Tada je Kilijan Embape poneo kapitensku traku, postigao je pogodak, ali se i povredio.

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Napustio je reprezentaciju i vratio se na lekarske preglede i terapije u Madrid. Sumnjalo se na povredu kolena, međutim, bila je u pitanju upala jedne od tetiva. Prošao je bez ozbiljnijih posledica, bio je starter u svakoj utakmici Kraljevskog kluba, došao u kamp Francuske i ponovo osetio bol.

Sada ga muči zadnja loža, a selektor Zinedin Zidan je odmah povukao potez: pozvao je Senija Majulua, čisto da ima opciju više. Ranije se povredio Markus Tiram, a njega je zamenio Eli Krupi Žunior.