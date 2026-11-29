„Mislim da neću nastaviti da igram posle ovog leta. Zato sada pokušavam da uživam u vremenu koje mi je ostalo“, rekao je Nojer.

A, taman tada, na kraju aktuelne sezone, Nojeru ističe ugovor sa Bajernom. Očigledno iskusni čuvar mreže ne vidi sebe ni u jednom drugom klubu, makar i na kraju karijere.

Manuel Nojer je u Bajernu još od 2011. godine, a došao je iz Šalkea. Osvojio je do sada 32 trofeja, među kojima su dve Lige šampiona i 13 titula prvaka Nemačke. Vrhunac karijere Nojer je doživeo 2014. godine kada je sa reprezentacijom Nemačke osvojio Svetsko prvenstvo.