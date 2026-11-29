Manuel Nojer najavljuje: Na leto kraj karijere
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Vreme čitanja: 1min | ned. 29.11.26. | 15:56
Tada golmanu Bajerna i ističe ugovor
Bila je to impresivna karijera, duga, uspešna, ali svemu dođe kraj. Pa tako i vremenu za Manuela Nojera ispred stativa.
Golman Bajerna i dugogodišnji čuvar mreže reprezentacije Nemačke najavio je u intervjuu za Skaj Sport da će na kraju sezone završiti karijeru.
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„Mislim da neću nastaviti da igram posle ovog leta. Zato sada pokušavam da uživam u vremenu koje mi je ostalo“, rekao je Nojer.
A, taman tada, na kraju aktuelne sezone, Nojeru ističe ugovor sa Bajernom. Očigledno iskusni čuvar mreže ne vidi sebe ni u jednom drugom klubu, makar i na kraju karijere.
Manuel Nojer je u Bajernu još od 2011. godine, a došao je iz Šalkea. Osvojio je do sada 32 trofeja, među kojima su dve Lige šampiona i 13 titula prvaka Nemačke. Vrhunac karijere Nojer je doživeo 2014. godine kada je sa reprezentacijom Nemačke osvojio Svetsko prvenstvo.