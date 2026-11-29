Nikola Jović: Imamo naše igrače koji zaslužuju mnogo više minuta
Vreme čitanja: 5min | ned. 29.11.26. | 15:57
Reprezentativac Srbije govorio o FIBA prozorima, promeni selektora, statusu u Majamiju i budućnosti evropske košarke
Sve manji prostor za srpske košarkaše u Crvenoj zvezdi i Partizanu jedna je od tema o kojoj se posebno mnogo polemiše u vreme reprezentativnih okupljanja.
Svoje viđenje situacije dao je i Nikola Jović, koji je u intervjuu za Koš magazin govorio o poverenju koje treneri večitih rivala imaju u domaće igrače, ali i o pritisku rezultata pod kojim rade.
"Da, pa mislim, to je normalno, stvarno. Amerika je zemlja koja najviše proizvodi tih najboljih košarkaša, tako da ih stvarno ima dosta ovde. Pritom, većina se boji Evrope, oni misle da je tamo ko zna šta. Jednostavno, stvarno, tako je trenutno. Ne znam da li je to do manjka talenta i manjka igrača koje mi imamo ili poverenja trenera, odnosno da li treneri više veruju strancima. Stvarno mislim da tu ima dosta stvari i ne mogu da uputim na jednu stvar i kažem da je to problem. Jednostavno, dosta tu ima nekih sitnih stvari koje se poklope i na kraju ispadne kao da su stvarno stranci uvek bolji. A kada se skupimo kao reprezentacija, uvek smo među najboljima. Teško je, pogotovo za mlade igrače, dati im šansu u Zvezdi i Partizanu, jer jedna izgubljena, dve izgubljene utakmice u Evroligi mogu da vam završe sezonu. Nažalost, ni Zvezda ni Partizan, ne znam koliko godina nisu ušli u taj Fajnal for. Partizan je bio u onom plej-ofu s Realom, šta god da je bilo, ali nekako stvarno mislim da ne daju (našim igračima, prim. aut.) šansu. Ali opet kažem, ne mogu stvarno biti ljut ni na koga, jer i ti treneri imaju posao i najbitnije su im pobede. Nekako im je možda lakše da veruju strancima nego nekom mladom našem igraču. Ali siguran sam da imamo neke naše igrače koji zaslužuju mnogo više minuta. Jednostavno, takva je situacija. Svaka utakmica, svaki minut je bitan i nekako kao da nema prostora da neko ima dva loša poteza, lošu utakmicu ili dve. Tako da se jednostavno veruje iskusnim igračima", rekao je Jović za Koš magazin.
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Iz Majamija je Jović pratio i gostovanje Srbije u Litvaniji, a posebno je bilo zanimljivo čuti šta jedan od standardnih reprezentativaca misli o momcima koji tokom kvalifikacionih prozora krče put Orlovima ka velikim takmičenjima, na kojima za većinu njih kasnije nema mesta.
"Malo, stvarno, jeste tako. Momci koji izađu iz sezona, nekih svojih, i dođu i daju tih sedam dana, umesto da odmore, poginu stvarno za nas. I onda nekako ljudi zaborave na njih. Ali, kao što rekoh, stručni štab i mi stvarno ne zaboravljamo te stvari. I mislim da ćemo biti beskrajno zahvalni svima koji su ikada učestvovali u bilo kojem prozoru. I ja kad sam igrao u Megi, bio sam u jednom prozoru, tako da znam koliko je teško. Tako da, stvarno, to je predivna stvar, i mislim da oni nikad neće dobiti dovoljno pažnje i da nikad nećemo uspeti dovoljno da im se zahvalimo za to što rade. Ali kažem, među nama jednostavno mi znamo koliko su oni važni, koliko je svaki igrač koji ikada dođe na bilo koji prozor i provede vreme s nama važan".
Sa Svetislavom Pešićem osvojio je svetsko srebro u Manili i olimpijsku bronzu u Parizu, a sada ima priliku da sarađuje sa Dušanom Alimpijevićem. Jović smatra da je do promene na klupi nacionalnog tima došlo u pravom trenutku, s tim da deo odgovornosti za to što Srbija nije u potpunosti iskoristila prethodne godine pripisuje i igračima.
"Pa, nekako mislim da energetski jednostavno u ovom trenutku Dušan Alimpijević nam pomaže… Stvarno, selektor Pešić nam je sve dao, sve što je imao, sve nam je pokazao, sve nam je dao i nekako mislim da mi nismo to dovoljno dobro iskoristili. Mislim da je neki tajming tačno bio perfektan da se to zameni i da krenemo s nekim možda mlađim trenerom kao što je sam Dušan Alimpijević, koji je isto u usponu kao trener. Dakle, dosta ima tu razlike, ne bih sad nabrajao puno, ali činjenica je da su i jedan i drugi, pogotovo Svetislav Pešić, ozbiljni treneri, i pomažu nam u svakom mogućem smislu".
I sam Jović dobro zna koliko je teško izboriti se za kontinuitet u minutaži. Već petu sezonu provodi u Majamiju kod Erika Spolstre, a nedavno je protiv Oklahome pokazao koliko može kada dobije prostor na parketu – upisao je 18 poena, osam skokova i tri asistencije. Na pitanje da li smatra da zaslužuje više, odgovorio je:
"Borim se. Pet godina sam ovde i nekako… Svaka sezona bude uglavnom slična. I stvarno se borim i pokušavam da budem što pozitivniji. Drago mi je da ove godine igramo solidno. Moja minutaža, nažalost, nije nešto velika, ali kao što sam rekao, stvarno se borim da bude što veća".
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I pored toga što nije zadovoljan minutažom, Jovića ne napušta optimizam.
"Pa da, ali jednostavno, kad igram, radim ono što volim na najvišem nivou i za stvarno mnogo novca, i nekako bih bio nezahvalan kad bih bio nesrećan. Tako da, da, stvarno uživam u svemu što se dešava i radim da budem bolji. Ali naravno, najbitnija stvar je da se izborim za što više minuta, i to je meni cilj, naravno, jer ja pokušavam da budem najbolji u svemu što radim i da budem najbolja verzija sebe".
Neizbežna tema razgovora bila je i budućnost evropske klupske košarke, odnosno najavljeni dolazak NBA lige na Stari kontinent. Mada nikada nije igrao u Evroligi, Jović priznaje da mu je upravo to omiljeno takmičenje za gledanje i smatra da bi američki uticaj mogao da bude koristan prvenstveno u segmentima koji nemaju direktne veze sa onim što se dešava na parketu.
"Mislim da ima mnogo timova koji mogu da igraju u Evroligi i mnogo timova s velikim budžetima, pogotovo u Grčkoj sada, kao što su PAOK i Aris. Ne zaboravimo da i ruski timovi ne igraju Evroligu. Mislim da Evroligu kao ligu treba sigurno sačuvati. Ja nisam nikada igrao Evroligu, ali za mene je to najbolja liga na svetu, u smislu da najviše volim da je gledam. Mislim takođe da NBA, ako nešto može stvarno da poboljša na nekom nivou, ne treba ni sve menjati, ali mislim da Evroliga može stvarno da ode na veći nivo. Mislim da u dosta aspekata, marketing, timovi, sponzorstva, dresovi, i tako te neke sitnice, ta kultura možda može odavde da se pokupi. Ali mislim da su liga kao liga i način na koji se igra stvarno perfektni. Nema puno stvari koje bih menjao, ali sigurno ima mnogo prostora za napredak u Evroligi", zaključio je Jović.