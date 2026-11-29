Sa Svetislavom Pešićem osvojio je svetsko srebro u Manili i olimpijsku bronzu u Parizu, a sada ima priliku da sarađuje sa Dušanom Alimpijevićem . Jović smatra da je do promene na klupi nacionalnog tima došlo u pravom trenutku, s tim da deo odgovornosti za to što Srbija nije u potpunosti iskoristila prethodne godine pripisuje i igračima. "Pa, nekako mislim da energetski jednostavno u ovom trenutku Dušan Alimpijević nam pomaže… Stvarno, selektor Pešić nam je sve dao, sve što je imao, sve nam je pokazao, sve nam je dao i nekako mislim da mi nismo to dovoljno dobro iskoristili. Mislim da je neki tajming tačno bio perfektan da se to zameni i da krenemo s nekim možda mlađim trenerom kao što je sam Dušan Alimpijević, koji je isto u usponu kao trener. Dakle, dosta ima tu razlike, ne bih sad nabrajao puno, ali činjenica je da su i jedan i drugi, pogotovo Svetislav Pešić, ozbiljni treneri, i pomažu nam u svakom mogućem smislu".

Iz Majamija je Jović pratio i gostovanje Srbije u Litvaniji, a posebno je bilo zanimljivo čuti šta jedan od standardnih reprezentativaca misli o momcima koji tokom kvalifikacionih prozora krče put Orlovima ka velikim takmičenjima, na kojima za većinu njih kasnije nema mesta. "Malo, stvarno, jeste tako. Momci koji izađu iz sezona, nekih svojih, i dođu i daju tih sedam dana, umesto da odmore, poginu stvarno za nas. I onda nekako ljudi zaborave na njih. Ali, kao što rekoh, stručni štab i mi stvarno ne zaboravljamo te stvari. I mislim da ćemo biti beskrajno zahvalni svima koji su ikada učestvovali u bilo kojem prozoru. I ja kad sam igrao u Megi, bio sam u jednom prozoru, tako da znam koliko je teško. Tako da, stvarno, to je predivna stvar, i mislim da oni nikad neće dobiti dovoljno pažnje i da nikad nećemo uspeti dovoljno da im se zahvalimo za to što rade. Ali kažem, među nama jednostavno mi znamo koliko su oni važni, koliko je svaki igrač koji ikada dođe na bilo koji prozor i provede vreme s nama važan".

I sam Jović dobro zna koliko je teško izboriti se za kontinuitet u minutaži. Već petu sezonu provodi u Majamiju kod Erika Spolstre, a nedavno je protiv Oklahome pokazao koliko može kada dobije prostor na parketu – upisao je 18 poena, osam skokova i tri asistencije. Na pitanje da li smatra da zaslužuje više, odgovorio je:

"Borim se. Pet godina sam ovde i nekako… Svaka sezona bude uglavnom slična. I stvarno se borim i pokušavam da budem što pozitivniji. Drago mi je da ove godine igramo solidno. Moja minutaža, nažalost, nije nešto velika, ali kao što sam rekao, stvarno se borim da bude što veća".

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I pored toga što nije zadovoljan minutažom, Jovića ne napušta optimizam.

"Pa da, ali jednostavno, kad igram, radim ono što volim na najvišem nivou i za stvarno mnogo novca, i nekako bih bio nezahvalan kad bih bio nesrećan. Tako da, da, stvarno uživam u svemu što se dešava i radim da budem bolji. Ali naravno, najbitnija stvar je da se izborim za što više minuta, i to je meni cilj, naravno, jer ja pokušavam da budem najbolji u svemu što radim i da budem najbolja verzija sebe".

Neizbežna tema razgovora bila je i budućnost evropske klupske košarke, odnosno najavljeni dolazak NBA lige na Stari kontinent. Mada nikada nije igrao u Evroligi, Jović priznaje da mu je upravo to omiljeno takmičenje za gledanje i smatra da bi američki uticaj mogao da bude koristan prvenstveno u segmentima koji nemaju direktne veze sa onim što se dešava na parketu.

"Mislim da ima mnogo timova koji mogu da igraju u Evroligi i mnogo timova s velikim budžetima, pogotovo u Grčkoj sada, kao što su PAOK i Aris. Ne zaboravimo da i ruski timovi ne igraju Evroligu. Mislim da Evroligu kao ligu treba sigurno sačuvati. Ja nisam nikada igrao Evroligu, ali za mene je to najbolja liga na svetu, u smislu da najviše volim da je gledam. Mislim takođe da NBA, ako nešto može stvarno da poboljša na nekom nivou, ne treba ni sve menjati, ali mislim da Evroliga može stvarno da ode na veći nivo. Mislim da u dosta aspekata, marketing, timovi, sponzorstva, dresovi, i tako te neke sitnice, ta kultura možda može odavde da se pokupi. Ali mislim da su liga kao liga i način na koji se igra stvarno perfektni. Nema puno stvari koje bih menjao, ali sigurno ima mnogo prostora za napredak u Evroligi", zaključio je Jović.