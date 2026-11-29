Novom Pazaru preti višemesečna suspenzija stadiona: Baklje, grudvanje Guteše i sudije Simovića
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | ned. 29.11.26. | 15:55
Tri prekida za prvih deset minuta duela sa Crvenom zvezdom, delegat naložio pržanjenje tribine
Kada god Crvena zvezda, ili Partizan, gostuju u Novom Pazaru negde se zna da će ti dueli biti puni tenzija, naboja i potencijalnih incidenata. Bilo je i ranije sličnih događaja na Gradskom stadionu, ali deluje da su ovog puta Pazarci preterali. I da ih čeka nova, velika kazne od strane Disciplinskih organa Zajednice Superligaša i FS Srbije.
Za 10 minuta fudbala derbija kola 17. kola Mozzart Bet Superlige meč je prekidan tri puta. Tačnije, nije počeo na vreme, jer su navijači iza severne tribine zasuli bakljama i ledenicama prostor ispred Ivana Guteše.
Izabrane vesti
Kada je utakmica počela – opet prekid. Razlog bakljada u režiji domaćina. I to je, donekle, normalan kolorit utakmica u Srbiji. Ali je novi incident bio signal za glavnog arbitra meča Novaka Simovića da povuče ekipe sa terena.
Naime, igrao se deseti minut sudreta kada je Gaštarov prišao da izvede aut ispred tribine navijača Crvene zvezde. Neko od navijača je potegao grudvu i u glavu pogodio pomoćnika Uroša Stojkovića.
Nastavili su navijači Novog Pazara sa grudvanjem i ispred tunela pogodili Novaka Simovića.
Delegat meča Slobodan Veselinović je naložio da se isprazni deo tribine. Uz opomenu da bi meč mogao da bude trajno prekinut.
Vrlo tenzična situacija, posebno što su navijači Crvene zvezde ušli sa zakašnjenjem na utakmicu.