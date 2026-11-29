Kada je utakmica počela – opet prekid. Razlog bakljada u režiji domaćina. I to je, donekle, normalan kolorit utakmica u Srbiji. Ali je novi incident bio signal za glavnog arbitra meča Novaka Simovića da povuče ekipe sa terena.

Naime, igrao se deseti minut sudreta kada je Gaštarov prišao da izvede aut ispred tribine navijača Crvene zvezde. Neko od navijača je potegao grudvu i u glavu pogodio pomoćnika Uroša Stojkovića.

Nastavili su navijači Novog Pazara sa grudvanjem i ispred tunela pogodili Novaka Simovića.

Delegat meča Slobodan Veselinović je naložio da se isprazni deo tribine. Uz opomenu da bi meč mogao da bude trajno prekinut.

Vrlo tenzična situacija, posebno što su navijači Crvene zvezde ušli sa zakašnjenjem na utakmicu.