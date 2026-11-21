Ako je neki protivnik pravi u ovom trenutku za Siti, onda je to svakako Fulam. Građani imaju seriju od 20 uzastopnih pobeda nad ekipom iz Londona, od toga 17 u Premijer ligi. To je najduži pobednički niz koji imaju protiv jednog kluba u istoriji engleskog fudbala. Fulam nije uspeo da uzme bod Sitiju još od 2011. godine, dok je poslednji put Građane pobedio 2009.

13.30: (1,42) Mančester Siti (4,90) Fulam (6,00)

Zanimljivo je i da je posle poraza od Brajtona, Aston Vile i Notingem Foresta, Siti postao tek drugi tim u istoriji elitne divizije, još od Šefil Venzdija u sezoni 1904/05 koji je imao prvih sedam pobeda u ligi, a potom tri poraza.

Mnogi bi ovu mini krizu na Etihadu mogli da dovedu u vezu sa optužbama za finasijske malverzacije i najavljenu kaznu, ali Enco Mareska to ne vidi na taj način.

"Ne vidim da je sva ta buka zbog toga, ne mislim da igrači previše razmišljaju o tome. Ako bismo tu buku povezali sa porazima, onda treba videti da smo imali mnogo šansi na tim mečevima. Protiv Aston Vile u gostima, Endijaje je pogodio stativu, protiv Brajtona, njihov golman je bio igrač susreta. Erling Haland je protiv Notingema imao veliku šansu za 2:2. Ne verujem da ta buka utiče na igrače", rekao je Mareska.

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Italijan je pre mišljenja da se ekipa još upoznaje sa njegovim metodima rada i da je to razlog što je došlo do tri poraza u nizu.

"Zaboravljate da nismo zajedno previše dugo. Nije prošlo mnogo vremena. Za mene, ovo je tek početak jednog nadam se dužeg perioda zajedničkog rada. Nisam imao na umu ni da imamo 20 pobeda u nizu nad Fulamom. Nadam se da ćemo dobiti i 21. Nadam se da ćemo nastaviti sa pobedama protiv njih", dodao je strateg Građana.

On će imati određenih problema sa povredama. Mark Gei se doduše oporavio i spreman je za meč, ali je pod velikim upitnikom nastup Abdukodira Husanova i Mateusa Nunjesa. Poznato je da neće igrati ni napadač Antoan Semenjo, koji je od ranije van stroja.

Ni gosti sa Krejven kotidža neće biti kompletni, što je potvrdio i menadžer Alvaro Arbeloa.

"Emil Smit Rou ima problem sa bolovima u predelu kuka, tako da neće biti u mogućnosti da igra. Nije u pitanju ništa ozbiljno, tako da ćemo videti kakav će biti naredne nedelje", poručio je Arbeloa.

S druge strane, pozitivna vest je povratak iskusnog Toma Karnija, koji je propustio prethodni meč sa Njukaslom.

Fulam je u poslednjih pet kola u Premijer ligi upisao dve pobede, remi i dva poraza.

PREMIJER LIGA, 11. KOLO

Subota

13.30: (1,42) Mančester Siti (4,90) Fulam (6,00) MOZZART RELAX

16.00: (2,00) Čelsi (3,50) Lids (3,50) MOZZART RELAX

16.00: (2,50) Koventri (3,40) Kristal Palas (2,65) MOZZART RELAX

16.00: (1,80) Aston Vila (3,50) Sanderlend (4,20) MOZZART RELAX

16.00: (1,52) Totenhem (4,20) Ipsvič (5,60) MOZZART RELAX

18.30: (5,30) Njukasl (4,00) Arsenal (1,58) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (5,90) Hal (4,20) Brajton (1,50) MOZZART RELAX

17.30: (1,75) Liverpul (3,90) Mančester Junajted (4,10) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (2,20) Brentford (3,45) Everton (3,05) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama