Ipak, ovih dana se u Torinu najviše priča o Karlosu Alkarasu, koji je na impresivan način došao do polufinala sa sve tri pobede u grupi. Uz to, teniser iz Mursije je do tog učinka došao uprkos tome što je proteklih dana osećao nelagodnost u predelu zadnje lože leve noge. Doduše, testovi magnetnom rezonancom u četvrtak pokazali su da povreda nije ozbiljnije prirode.

14.35: (1,25) Alkaras (3,95) Šelton

Da sve bude interesantnije, Alkarasu je pošlo za rukom da do polufinala dođe izgubivši samo 15 od 51 odigranih gemova, što nije viđeno više od jedne decenije. Španac je podsetio na najbolje dane Novaka Đokovića koji je 2014. među četiri najbolja na završnom turniru došao takođe uz tri grupne pobede i svega devet izgubljenih gemova.

Ipak, protiv motivisanog Šeltona neće mu biti tako lako, iako u pobedama vodi sa 4-1. Za njega je kako je rekao, najvažnije da bude što je moguće spremniji za meč, iako nije želeo da otkrije detalje povrede koju vuče.

"Neću vam reći šta je u pitanju. Sve je na nivou spekulacija. Video sam mnogo naslova, kako ću se povući, kako neću, da neću igrati...Ostaviću vam da sami izaberete dijagnozu. Posle svakog meča postoji rizik. Bilo da sam povređen ili fizički svež, meč ovakvog intenziteta uvek nosi rizik od povrede. Neću da lažem. Videćemo kako će biti u polufinalu. Idemo dan Subota je tu i čeka me jako zahtevan meč. Videli ste kakvi su bili prošli mečevi sa njim, daću sve. Videćemo kako će me telo služiti, ali uveren sam da će sve biti u redu", izjavio je Alkaras.

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Meč sa Šeltonom biće interesantan i zbog toga što će uz Amerikanca na klupi biti bivši trener Karlosa Alkarasa, nekadašnji broj jedan svetskog tenisa, Huan Karlos Ferero. Popularni Moskito je nedavno objavio saradnju sa Šeltonom i biće interesantno videti da li će njegovi saveti pomoći Benu da zabeleži drugu pobedu u karijeri nad sedmostrukim grend slem šampionom.

S druge strane, Amerikanac je pokazao da može odlično da servira i da mu podloga sasvim odgovara. Pojedine servise slao je brzinom od 235 kilometara na čas.

"Mislim da ovde svi prilično dobro serviraju. Nema vetra jer se igra u dvorani. Ima mnogo elemenata sa kojim morate da se nosite, ali udarci su čišći", jasan je Šelton.

20.35: (1,55) Zverev (2,45) Medvedev

U večernjem terminu od 20.30 gledaćemo duel bivših pobednika turnira, Zvereva i Medvedeva. Teniser iz Hamburga je na završnom turniru sezone bio najbolji 2018. i 2021. godine, dok je Medvedev trijumfovao 2020.

Zverev je do trijumfa u grupi "Džon Mekinro" stigao takođe uz tri pobede, nad Rafaelom Hodarom, Benom Šeltonom i Arturom Fisom. Pred polufinale, požalio se da nije baš najbolje u fizičkom pogledu.

"Nažalost, opet me muči članak. Verovatno ću taj problem imati do kraja karijere. Povreda koju sam imao bila je velika. Trudiću se u polufinalu ne osećam bol, ali očigledno je da sa tim moram da se nosim svakodnevno", poručio je Zverev.

U međusobnim okršajima bolji je Medvedev, Rus ima 14-8 u pobedama.

"Ovo je sjajan turnir. Kad god ga završite znate da vam sledi odmor. Lepo je što sam u završnici jer ja volim da pobeđujem. Ovde se osećam pozitivno, kada sam na terenu, borim se da pobedim", zaključio je Medvedev.

ATP FINALE (POLUFINALE)

Subota

14.35: (1,25) Alkaras (3,95) Šelton

20.35: (1,55) Zverev (2,45) Medvedev

*** kvote su podložne promenama