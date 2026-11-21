Pamte se dani kada je Davidovac organizovao igru crveno-belih, mnogo više gledao ka košu, redovno znao i spolja da podigne koji šut, što su sada neka davna vremena i neka druga Crvena zvezda. Sada, tu je kao prototip maltene savršenog igrača uloge, koji pokriva saigrače u defanzivi, za koju je inače postao specijalista. Posebno kada treba da se preuzme protivnički centar i kada na niskom postu ostane sa rivalom sa pozicije pet, gde se narodski rečeno, niko 'leba nije najeo protiv njega.

Uvek je delovao popularni DeDa da bi mogao da se uklopi u bilo koju ekipu, samo da mu trener nađe pravu ulogu, poziciju i iznese mu konkretno šta se od njega očekuje i koje zadatke ima da odradi na radnom mestu. Tražio je i Ibon Navaro očigledno gde će uklopiti iskusnog krilnog košarkaša u svoj sistem, a kada je pronašao gde staviti srpskog reprezentativca i šta je tačno njegova uloga, više nije bilo dileme da li će na sledećoj utakmici biti u sastavu. Od trenutka da se gledalo da li će biti među 12 za meč Evrolige, došlo se do toga igra 13 minuta u proseku. Kako to i dolikuje.

I sve je to čar košarke kada je on u pitanju. Ako gledate brojke, onda slobodno zgužvajte papir sa statistikom jer ona ni približno ne govori šta sve uradi za tih desetak minuta na parketu u Evroligi. Odbrana čovek na čoveka, građenje protivnika i postavljanje blokova ne ide ni u jednu kolonu, mada može da se pogleda defanzivni rejting u naprednoj statistici, koji kaže da je među 25 najboljih defanzivaca Evrolige. Inače, pre poraza od Real Madrida i Olimpije Milano bio je u samom vrhu, na kojem je i dalje inače i dalje Ognjen Dobrić. Zvezdin kapiten jedini je koji ima ispod 100 u DRTG, koji trenutno iznosi 96,2.

A što voli Davidovac da igra protiv Barselone... To je tek posebna stvar. Prethodna pobeda, pre ove u petak uveče, i ujedno koja je bila i jedina, došla je tako što je on trojkom prelomio meč pre dve godine.

Ovog puta - zbog čega smo se i okupili u velikom broju ovde da kažemo koju reč o njemu - odbrana i slobodna bacanja. Imao je nekoliko vrhunskih defanzivnih sekvenci, skok kojim je izvukao crveno-bele, pa pišu se i one dve ukradene lopte u jako bitnim trenucima, a za kraj i slobodna bacanja.

Mirna ruka, šest od šest, za miran san i na kraju - pobedu. Za 17 minuta, indeks korisnosti 16, kaže pored njegovog imena.

I stvarno, uvek je lepo gledati Davidovca u najboljem izdanju. Ako hoćeš pobedu u Barseloni – bolje pozovi Dejana Davidovca.