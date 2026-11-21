Vreme čitanja: 3min | sub. 21.11.26. | 10:30
Ako hoćeš pobedu u Barseloni
Ima li šta lepše za navijače Crvene zvezde nego kad njihov miljenik - uz naravno, bonus dodatne poene to što je domaći igrač - podseti na stare, dobre dane, kada je kao mladić umeo da dobrano odškoluje mnoge evropske velikane? Godine prolaze, košarka se menja, treneri odlaze i dolaze, ekipa je drugačija svake sezone, a on je tu i dalje, i uvek ima neku svoju utakmicu kojom oduševi.
Dejan Davidovac je postao košarkaški "čiča". Ne u smislu godina, tek mu je 31, u današnje vreme profesionalni sportisti mogu da teraju mnogo dalje nego što je to nekada bio slučaj, nego u smislu igre. Uvek je on i u mlađim danima podsećao na nekog iskusnog igrača koji zarobi rivala u neku svoju čauru, ubaci ga u svoj ritam i ne možeš da nađeš izlaz iz njega, ali sada je nekako sve to podebljano, u ovom trenutku njegove karijere.
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Uvek je delovao popularni DeDa da bi mogao da se uklopi u bilo koju ekipu, samo da mu trener nađe pravu ulogu, poziciju i iznese mu konkretno šta se od njega očekuje i koje zadatke ima da odradi na radnom mestu. Tražio je i Ibon Navaro očigledno gde će uklopiti iskusnog krilnog košarkaša u svoj sistem, a kada je pronašao gde staviti srpskog reprezentativca i šta je tačno njegova uloga, više nije bilo dileme da li će na sledećoj utakmici biti u sastavu. Od trenutka da se gledalo da li će biti među 12 za meč Evrolige, došlo se do toga igra 13 minuta u proseku. Kako to i dolikuje.
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Pamte se dani kada je Davidovac organizovao igru crveno-belih, mnogo više gledao ka košu, redovno znao i spolja da podigne koji šut, što su sada neka davna vremena i neka druga Crvena zvezda. Sada, tu je kao prototip maltene savršenog igrača uloge, koji pokriva saigrače u defanzivi, za koju je inače postao specijalista. Posebno kada treba da se preuzme protivnički centar i kada na niskom postu ostane sa rivalom sa pozicije pet, gde se narodski rečeno, niko 'leba nije najeo protiv njega.
I sve je to čar košarke kada je on u pitanju. Ako gledate brojke, onda slobodno zgužvajte papir sa statistikom jer ona ni približno ne govori šta sve uradi za tih desetak minuta na parketu u Evroligi. Odbrana čovek na čoveka, građenje protivnika i postavljanje blokova ne ide ni u jednu kolonu, mada može da se pogleda defanzivni rejting u naprednoj statistici, koji kaže da je među 25 najboljih defanzivaca Evrolige. Inače, pre poraza od Real Madrida i Olimpije Milano bio je u samom vrhu, na kojem je i dalje inače i dalje Ognjen Dobrić. Zvezdin kapiten jedini je koji ima ispod 100 u DRTG, koji trenutno iznosi 96,2.
A što voli Davidovac da igra protiv Barselone... To je tek posebna stvar. Prethodna pobeda, pre ove u petak uveče, i ujedno koja je bila i jedina, došla je tako što je on trojkom prelomio meč pre dve godine.
Ovog puta - zbog čega smo se i okupili u velikom broju ovde da kažemo koju reč o njemu - odbrana i slobodna bacanja. Imao je nekoliko vrhunskih defanzivnih sekvenci, skok kojim je izvukao crveno-bele, pa pišu se i one dve ukradene lopte u jako bitnim trenucima, a za kraj i slobodna bacanja.
Mirna ruka, šest od šest, za miran san i na kraju - pobedu. Za 17 minuta, indeks korisnosti 16, kaže pored njegovog imena.
I stvarno, uvek je lepo gledati Davidovca u najboljem izdanju. Ako hoćeš pobedu u Barseloni – bolje pozovi Dejana Davidovca.