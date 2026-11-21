Košarkaški klub Partizan Mozzart Bet doneo je stratešku odluku za budućnost tima — na sednici Upravnog odbora crno-belih zvanično je potvrđen produžetak saradnje sa šefom stručnog štaba Đoanom Penjarojom, koji će na klupi kluba iz Humske ostati sve do leta 2029. godine.

Španski stručnjak je kormilo „Parnog valjka” preuzeo u decembru 2025. godine u delikatnom trenutku posle odlaska Željka Obradovića i uspeo da konsoliduje ekipu, vodeći je do samog finala ABA lige u završnici prethodne takmičarske godine.