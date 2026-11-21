Penjaroja produžio ugovor sa Partizan Mozzart Betom
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Vreme čitanja: 1min | sub. 21.11.26. | 10:19
Španac ostaje na klupi kluba iz Humske do 2029
Košarkaški klub Partizan Mozzart Bet doneo je stratešku odluku za budućnost tima — na sednici Upravnog odbora crno-belih zvanično je potvrđen produžetak saradnje sa šefom stručnog štaba Đoanom Penjarojom, koji će na klupi kluba iz Humske ostati sve do leta 2029. godine.
Španski stručnjak je kormilo „Parnog valjka” preuzeo u decembru 2025. godine u delikatnom trenutku posle odlaska Željka Obradovića i uspeo da konsoliduje ekipu, vodeći je do samog finala ABA lige u završnici prethodne takmičarske godine.
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U aktuelnoj sezoni, značajno renovirani sastav beogradskog velikana beleži vrlo dobre rezultate na oba fronta. U elitnom evropskom takmičenju srpski predstavnik trenutno ima pozitivan skor od sedam pobeda i šest poraza, dok u regionalnom šampionatu drži sam vrh tabele sa učinkom od šest trijumfa i samo jednim neuspehom.
"Produžetak saradnje predstavlja potvrdu zajedničkih ambicija kluba i trenera, koji će u narednim godinama pokušati da vrate Partizan u sam vrh evropske košarke i nastave borbu za trofeje. Za crno-bele ovo nije samo produžetak ugovora, već i poruka da žele kontinuitet na klupi i stabilnost u izgradnji tima koji bi trebalo da odgovori visokim ambicijama kluba", dodaje se u saopštenju.
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