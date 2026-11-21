Zdravstveni problemi odvojili su američkog košarkaša od bilo kakvih sportskih aktivnosti, bio je u bolnici, gde su ga saigrači posetili i napravili onu fotografiju koja je pokazala kakvo je zajedništvo unutar ekipe, tako da je Tajson Karter izgubio čitavu prošlu sezonu. Najvažnije po njega je da je na kraju bilo sve u redu što se tiče zdravlja, pošto se znalo da će se košarka vratiti kad-tad i da je samo potrebno vreme da opet uhvati ritam. Cenio ga je Saša Obradović dosta, vratio ga je u prvu petorku, davao mu je priliku, puštao ga da se razigra, nekada mu davao i previše, u situacijama kada se videlo da ga jednostavno ne ide, ali znao je koga ima u ekipi i malo je preterivao da izvuče najboljeg Kartera, što je ponekad i uspevalo.

Obitavao je dugo i bio glavni akter u Zvezdinoj rubrici " šta bi bilo, kad bi bilo ", zbog svega što mu se desilo prošle sezone. Došao je iz Unikahe, gde je bio MVP i gde se baš kod Ibona Navara iskristalisao kao kombo bek koji u oba pravca može da napravi dar-mar, očekivalo se da bude jedan od lidera ekipe i preuzme dosta tereta na sebe - organizacija igre, šut spolja, dobra odbrana - i da će on biti taj, videlo se odmah na početku sezone. Dolaskom Saše Obradovića je odmah u trećem kolu protiv Fenerbahčea ubacio 15 poena, isto ovako hladnokrvno na gostovanju jednom evropskom velikanu, ali se sve promenilo kada se ekipa vratila u Beograd. Mučnina, bolovi u stomaku, otežano disanje i dijagnoza je rekla da ima plućnu emboliju.

Van parketa je bio 145 dana, dug je to period za bilo šta u životu, a ne za profesionalni sport na najvišem nivou kada dođe do tolike pauze i pored bljeska tu i tamo, nije bilo to-to. Ali, znalo se. Svi su znali da će doći trenutak kada će Karter proraditi, posebno letos kada je Ibon Navaro preuzeo ekipu sa Malog Kalemegdana. Njihova saradnja donela je sreće i veselja u Malagu, pošto su u Unikahi uspeli da osvoje sve i svašta, gde je španski trener bio arhitekta, a američki košarkaš gradio sve što je bilo nacrtano.

I evo nas sada ovde. Još malo pa će kraj novembra, Crvena zvezda je na 8-5 u Evroligi posle velike pobede u Barseloni, Tajson Karter ima 12 poena u proseku, na 55,3 odsto uspešnosti za dva i neverovatnih 48,3 odsto za tri, na pogođenih 29 šuteva spolja za 13 utakmica. Generalno sve te brojke bi možda bile i bolje, konkretno prosek bi bio veći, da nije bilo nekoliko slabih partija zaredom, gde je bilo i dosta promašenih šuteva van linije 6,75.

Kod Tajsona Kartera je to samopouzdanje glavna njegova vrlina. Samopouzdanje i možda najbolje rečeno - hrabrost. Voli da podigne šut spolja, voli i njegove poludistance, ali kada ga trojke idu, leka nema. Imao je seriju od četiri utakmice gde jednostavno ništa nije mogao da ubaci. Protiv Dubaija i Asvela 0/5 za tri. Protiv Pariza 1/5 za tri. Protiv Partizan Mozzart Beta dao je jednu trojku, ali tu nije ni igrao mnogo, tek deset minuta. I posle večitog derbija, nešto je kliknulo. Kada je od osmog kola krenuo, nije stao.

Na poslednjih šest utakmica, ima preko 19 poena u proseku i ubacio je 22 trojke! Šest Makabiju, dve Bajernu, dve Realu, tri Olimpiji i kao kruna svega, sedam Barseloni. Ujedno i rekord karijere po broju pogođenih šuteva spolja, kao i po broju poena. I sve to u njegovom ritmu. U njegovom stilu.

Tajson Karter na poslednjih šest utakmica Evrolige

Makabi Tel Aviv – 24 poena, 6/10 trojke

Bajern Minhen – 14 poena, 4/6 trojke

Olimpijakos – 7 poena, 0/2 trojke

Real Madrid – 18 poena, 2/4 trojke

Olimpija Milano – 21 poen, 3/6 trojke

Barselona – 31 poen, 7/10 trojke

Pored svih tih rekorda, zanemaruje se malo i odbrana, koju igra vrhunski. Ume da bude dosadan na prenosu lopte, ima snage da juri protivničke šutere oko blokova, ulazi u dres, sve radi na defanzivnom kraju parketa, i najvažnije od svega – ima snage za to. Protiv Barselone - mora da se kaže da je i bio i produžetak, pa se igralo 45 minuta - bio je na parketu 29 minuta, što mu je najveća minutaža u dosadašnjem delu sezone.

Pokazatelj svega je i to što je Ibon Navaro iskočio iz svog šablona, pa je pojačao minutažu Karteru i njemu isto kapa dole. Osetio je momenat, izvodio ga na hlađenje i odmor u pravi trenutak, generalno je sve pogodio na meču protiv Barselone kada se lomila utakmica. Ko igra i kome ide lopta. Posebno je nanjušio za Kartera sve situacije, a on je samo stavio potpis na fenomenalnu igru Crvene zvezde.

Čiji je trenutno najbolji igrač.