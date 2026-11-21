„ Znam da Srbija nije imala najbolje rezultate u poslednjih nekoliko utakmica. Ipak, mogu da govorim i u ime svojih saigrača: za nas u Mađarskoj svaka reprezentacija iz A divizije koju smo mogli da izvučemo predstavlja dobrog protivnika. I Srbija je snažan tim, sa veoma dobrim igračima na svakoj poziciji. Očekujem teške utakmice — odnosno, dva teška meča — ali se nadam da možemo da ostvarimo dobar rezultat. Naš cilj je da se vratimo u A diviziju. “

„ Ujutro sam razgovarao sa Draganom Rosićem i rekao mu da bismo mogli da izvučemo jedni druge. Pratili smo žreb i čekali da vidimo šta će se dogoditi. Sada sam razgovarao i sa ostalima, tako da je sve ovo vrlo uzbudljivo. Moguće je da ću igrati protiv saigrača iz Vojvodine koji su u reprezentaciji Srbije. Bilo bi mi veoma drago da igram taj meč i ponovo se sretnem sa svojim srpskim saigračima, ovog puta u dresu Mađarske “, počinje Suč razgovor za naš portal i potom daje svoje mišljenje o snazi tima Veljka Paunovića:

Kako ističe 25-godišnji defanzivac, srećan je zbog prilike da se protiv svojih saigrača iz Vojvodine takmiči i u nacionalnom dresu.

U to nas uverava i Kornel Suč , štoper Vojvodine koji je govorio za Mozzart Sport nakon što je saznao da će sa svojom nacionalnom selekcijom igrati protiv Srbije, u čijem se prvenstvu trenutno i sam takmiči.

Mađar je izdvojio dva imena koja su, po njegovom mišljenju, najveća pretnja u trenutnom sastavu Orlova.

„Ne znam ko će biti u sastavu Srbije, ali imate nekoliko strašnih igrača. Na prvu mi odmah padaju na pamet Luka Jović u napadu ili Sergej Milinković-Savić u veznom redu, a i u odbrani imate veoma dobre igrače. Mislim da Srbija ima jak tim. Mi ćemo, sa druge strane, pokušati da pružimo maksimum i vratimo se u A diviziju.“

Mađarska nije uspela da izbori direktan plasman u elitnu diviziju jer je prošlog utorka odigrala nerešeno sa Severnom Irskom u Budimpešti (1:1) i tako trasirala put Ostrvljanima do Lige nacija A.

„Na kraju je bilo pomalo razočaravajuće, jer smo u poslednje dve utakmice imali priliku da završimo na prvom mestu i direktno se vratimo u A diviziju. Ali, protiv Severne Irske odigrali smo veoma tešku utakmicu i uspeli da izvučemo samo 1:1. Tako smo završili drugi u grupi. Naš cilj je i dalje isti — želimo da se vratimo u A diviziju. Zato sada igramo baraž protiv Srbije i tome se zaista radujemo“, navodi štoper Lala.

Severnoirci su ovogodišnji ciklus završili sa tri pobede, tri remija i samo jednim primljenim golom i važe za najprijatnije iznenađenje ovog takmičenja. Suč ističe da ovakva njihova forma nije plod slučajnosti.

„Ističu se po tome što su u šest utakmica primili samo jedan gol, i to u poslednjem meču, koji smo odigrali pre par dana. To pokazuje koliko su snažni i koliko su dobar tim. Mislim da im trenutni stil igre odgovara, jer su fizički veoma jaka ekipa. Imaju krupne i snažne igrače koji su opasni iz kornera i slobodnih udaraca. Ono na šta se fokusiraju na terenu rade veoma dobro. Završili su grupu na prvom mestu sa 12 bodova i mislim da bi u budućnosti mogli da budu iznenađenje.“

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Govorio je nekadašnji igrač Plimuta i o usponu svog saigrača iz Stare dame Petra Sukačeva, za kojeg veruje da će biti budućnost srpske reprezentacije.

„Njegov uspon se dogodio veoma brzo. Otkako sam došao u Vojvodinu, u februaru prošle godine, video sam znake da je, iako mlad, spreman da igra u prvom timu. Ove sezone je odigrao nekoliko veoma dobrih utakmica i trenutno je jedan od naših najboljih igrača. I dalje je veoma mlad i smatram da je veliki talenat. Drago mi je što je dobio poziv u reprezentaciju Srbije i što je debitovao. Mislim da je reč o veoma dobrom mladom igraču koji će biti budućnost srpske reprezentacije.“

Na kraju razgovora, korpulentni štoper se osvrnuo na igre Vojvodine u Mozzart Bet Superligi i poslednji derbi sa Crvenom zvezdom, koji su Novosađani izgubili pred svojom publikom (1:0).

„Rekao bih da nam je trenutni cilj da pobedimo u svakoj utakmici u kojoj možemo. Na kraju ćemo videti kuda će nas to odvesti. Meč protiv Crvene zvezde bio je veoma važan pred reprezentativnu pauzu. Zaista smo želeli da pobedimo, ali smo na kraju, nažalost, izgubili. To je fudbal — nikada ne znate šta može da se dogodi u bliskoj budućnosti. Zato je naš cilj da idemo utakmicu po utakmicu, pokušamo da pobedimo u što više mečeva, pa ćemo svoditi račune na kraju sezone“, zaključio je Kornel Suč.