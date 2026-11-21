Iako javnost preko okeana stiče utisak da trostruki najkorisniji igrač NBA lige iz večeri u veče podiže obrtaje i hvata zalet, lider tima iz Kolorada uz prepoznatljiv osmeh poručuje da je od prvog dana na maksimalnom broju obrtaja, uz poseban osvrt na to koliko uživa u žestokom radu:

„Ne, spreman sam od samog početka sezone. Konstantno sam radio i trenirao. Volim da kažem da je to lepota mučenja. Volim da patim, jer vas to čini boljim i tera vas da razmišljate kako određene stvari da uradite kvalitetnije. Lepo je kada patim.”

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Ni kada je reč o preciznosti i sitnim detaljima u mehanici šuta, centar iz Sombora ne pravi veliku nauku, priznajući sasvim otvoreno da i najbolji na planeti ponekad preispituju sopstvene odluke.

„Ništa posebno nisam menjao, samo sam nastavio da treniram. Ponekad možda malo posumnjate u sebe. Ko zna, možda će se šut vratiti, a možda i neće.”

Ono što, međutim, Jokić ne prašta i na čemu insistira kada se utakmica lomi u neizvesnim završnicama jeste hrabrost. Smatra da ekipa ne sme da beži od odgovornosti u trenucima odluke.

„Uvek morate da preuzmete rizik kako biste uopšte dobili šansu, jedino tako možete nešto da naučite. Ono što smo naučili sada moramo da primenimo već sledeći put. Takav pristup mora da postane naš standard, a ne izuzetak. Igrači moraju to da očekuju od sebe i da uvek daju svoj maksimum.”

Na kraju, govoreći o psihološkoj stabilnosti i načinu na koji reaguje kada kola krenu nizbrdo, najbolji košarkaš današnjice zaključuje da svaka prepreka služi samo da probudi dodatnu košarkašku inteligenciju.

„Ne znam, takve stvari vas jednostavno čine boljim i pametnijim, teraju vas da radite još više. Tada počnete da tražite nove načine na koje možete da utičete na tok utakmice i to je cela filozofija.”