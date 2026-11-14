Pazite se, Vini bombarduje! Džabe, kad Brazil ima šuplju odbranu, pa Ančelotija boli glava
Vreme čitanja: 3min | sub. 14.11.26. | 13:38
Japanci proćerdali dva gola prednosti u prijateljskoj utakmici, Sakamoto im u nadoknadi doneo pobedu…
Boli i boleće ono ispadanje od Brazila na Mundijalu, ali danas je makar malo zalečena napaćena japanska duša.
Signal za upozorenje bio je izdat: pazite se, svi u sklonište, Vinisijus bombarduje! Podsetio je sve kakav udarac ima, ma pravi top u nozi. Može da bude razoran, međutim, džabe sve Brazilu kada ima šuplju odbranu. Karlo Ančeloti opet zbog nje ima glavobolju, a malo i zbog neopreznosti i šeprtljanja Žoaa Gomesa na ulasku u nadoknadu - 3:2 (2:1).
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Ugovorili su Brazilci i Japanci prijateljsku utakmicu u Singapuru, popunili su prazninu, a ponosnom narodu iz Zemlje izlazećeg sunca je puno i srce. Letos je južnoameričkoj reprezentaciji dopušteno da se iščupa na Svetskom prvenstvu i prođe dalje, sada nije…
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Gabrijel Martineli je na startu nokaut faze, u dubokoj nadoknadi, raspršio snove Japanaca o prolasku, uskratio ih je za produžetke, a barem su njih bili saslužili. Ako ne i više od toga. I danas su prosuli pobedu, proćerdali su dva gola prednosti, samo što se ovoga puta u nadoknadi nije ukazao neko iz brazilske navale, nego iz japanske.
Najsnalažljiviji u opštem karambolu bio je Tacuhiro Sakamoto.
Ali, bockanju japanskog džokera prethodilo je štošta. U prvom delu utakmice ozbiljna promaja duvala je po levom boku reprezentacije Brazila, nije znao gde udara Karlos Augusto. Njemu je umakao Take Kubo, trčao je u leđa odbrani rivala, zalomio i poslao loptu u bliži ugao. Novi proboj po istom boku, lopta na suprotnu i loptu je u mrežu smestio Keito Nakamura.
Brazil u prvoj polovini prvog dela nije znao šta ga je snašlo. Bilo je potrebno vreme da bi se osvestio i bio je potreban projektil da bi ga prodrmao. Vinisijus Žunior postigao je spektakularn pogodak do odlaska na odmor, ubio je pauka i dao prvi gol još od kraja septembra?!
Poslednji put se među strelce upisao protiv Australije u dresu sa državnim grbom, od tada nijednom nije pogodio za Real Madrid. Nije ni pre toga, još od avgusta, bio precizan u belom dresu. Očigledno da je druga priča kada igra za reprezentaciju, da mu prija uloga koju mu je namenio Karlo Ančeloti, ali i da je njegov pristup drugačiji, pa i ponašanje.
I drugi u izvedbi Vinisijusa Žuniora je bio veoma lep. Ušao je sa leve strane iskosa, stao na ivicu kaznenog prostora, prebacio loptu na desnu nogu i tukao po dijagonali. Lopta je od stative otišla tamo gde je želeo…
Mirisalo je na nerešen ishod u Singapuru, međutim, Žoao Gomes je na sredini terena, na ulasku u nadoknadu dok je četvrti sudija pokazivao koliko će se igrati, izgubio loptu, a na koncu je Tacuhiro Sakamoto prebacio Pedra Moriska i razgalio Japance.
Ne samo da je Brazil izgubio, nego su u nadoknadi crveni karton zaradili i selektor Karlo Ančeloti i Rafinja.