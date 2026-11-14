Pazite se, Vini bombarduje! Džabe, kad Brazil ima šuplju odbranu, pa Ančelotija boli glava

Ugovorili su Brazilci i Japanci prijateljsku utakmicu u Singapuru, popunili su prazninu, a ponosnom narodu iz Zemlje izlazećeg sunca je puno i srce. Letos je južnoameričkoj reprezentaciji dopušteno da se iščupa na Svetskom prvenstvu i prođe dalje, sada nije…

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Gabrijel Martineli je na startu nokaut faze, u dubokoj nadoknadi, raspršio snove Japanaca o prolasku, uskratio ih je za produžetke, a barem su njih bili saslužili. Ako ne i više od toga. I danas su prosuli pobedu, proćerdali su dva gola prednosti, samo što se ovoga puta u nadoknadi nije ukazao neko iz brazilske navale, nego iz japanske.

Najsnalažljiviji u opštem karambolu bio je Tacuhiro Sakamoto.

Ali, bockanju japanskog džokera prethodilo je štošta. U prvom delu utakmice ozbiljna promaja duvala je po levom boku reprezentacije Brazila, nije znao gde udara Karlos Augusto. Njemu je umakao Take Kubo, trčao je u leđa odbrani rivala, zalomio i poslao loptu u bliži ugao. Novi proboj po istom boku, lopta na suprotnu i loptu je u mrežu smestio Keito Nakamura.