Marko Marin kandidat za direktora Hanovera

Marin je navodno predlog dugogodišnjeg čelnika kluba, bivšeg predsednika, a sada člana nadzornog odbora, Martina Kinda, koji ga ceni još iz igračkih dana. Podsetimo, nekadašnji kapiten Crvene zvezde ima 16 nastupa za reprezentaciju Nemačke. Ponikao je u Borusiji Menhengladbah, igrao za Verder, Čelsi, Olimpijakos... pre nego što je 2018. stigao u Crvenu zvezdu, klub za koji navija od malih nogu.

Posle dve sezone u Beogradu preselio se u Saudijsku Arabiju, da bi se leta 2022. vratio u Crvenu zvezdu kao šef skauting službe. Brzo je poslao jedan od najvažnijih saradnika generalnog direktora Zvezdana Terzića i potom avanzovao u zvanje tehničkog direktora. Prvi prelazni rok u kojem je učestvovao bio je leta 2022. godine kada je pokušao da modernizuje tim srpskog šampiona i doveo igrače poput Bukarija i Kingsa Kangve.

Letnja pijaca iz 2023. godine, u kojoj je učestvovao kao funkcioner, bila je jedna od najboljih u novijoj istoriji crveno-belih. Došli su tada Hvan, Điga, Šerif, Olajinka, Stamenić... Ipak, poslednji prelazni rok, prošlog leta, preti da bude jedan od najslabijih. I onaj pre 12 meseci u eri trenera Vladana Milojevića nije baš za pohvalu.

Trenutno nema naznaka da se Marin sprema za odlazak iz Beograda, ali sigurno je da u planovima za budućnost nekadašnji vezista vidi sebe ponovo u nemačkom fudbalu.

U Hanoveru se iznenada pojavilo upražnjeno mesto, pošto se klub rastao sa Boldtom svega nekoliko meseci po njegovom angažovanju.