Marko Jakšić: Realno je da uđemo u formu oko petog kola

„ Očekujem da ćemo u novoj sezoni biti daleko bolji nego ranije. Osnovni cilj nam je da stvorimo prepoznatljiv stil igre i da ga na terenu pretočimo u uspešne rezultate. Tokom dosadašnjeg dela letnjeg prelaznog roka imali smo dosta promena u timu, a sasvim je izvesno da će ih biti još. Još uvek se uigravamo, pa je realno očekivati da uđemo u pravu, takmičarsku formu negde oko petog prvenstvenog kola“ , predočio je Jakšić pred uvodni susret sa IMT-om.

Zanimljivo je da na klupi popularnih Traktorista sedi Zoran Popović, nekadašnji šef stručnog štaba upravo tima sa Banovog brda, što ovoj utakmici daje dodatnu draž. Sam Jakšić je do sada četiri puta za rivala imao ekipu sa Novog Beograda – što u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije, što u Kupu Srbije, što u elitnom rangu – a radovao se samo jednom, i to u vreme dok je sedeo na klupi surduličkog Radnika.

„IMT je odličan sastav sa nekoliko veoma iskusnih igrača i izuzetno talentovanim mladim pojedincima koji su već sada itekako zanimljivi na inostranom tržištu. Njihova najveća snaga leži u uigranosti, pošto su dugo zajedno u gotovo identičnom sastavu. Promenili su samo trenera, ali ne i samu koncepciju igre. Priznajem da nam nije bilo lako da pripremimo ovu utakmicu, jer je novi šef struke našeg rivala dugo odsustvovao iz fudbalske Srbije, ali potrudili smo se da dođemo do svih potrebnih informacija. Domaćini smo i naravno da idemo na pobedu. Prvo je kolo, neće biti nimalo lako jer još nismo na svom maksimumu, ali cilj se zna“, zaključio je Jakšić u razgovoru za sajt kluba.

Meč na Banovom brdu na programu je u nedelju od 19 časova, pravdu će deliti arbitar Milan Ilić, a prema kvotama Kladionice Mozzart domaćin je bliži osvajanju tri boda, pošto kvota na pobedu Čukaričkog iznosi 1,95.