PSŽ ostavio prazan autoput za Madrid: Biće Diomande četvrta Realova stotka!

RMC Sport je večeras javio da je šampion Evrope i Francuske odustao od reprezentativca Obale Slonovače, a svima je jasno šta to znači - prazan autoput ka Madridu i stadionu Santjago Bernabeu. Da ga tamo čeka ugovor do 2031. godine već se znalo jer su Blankosi imali dogovor sa igračem, ali danas su ga postigli i sa Lajpcigom!

Dakle, 19-godišnja munja iz Juandea stiže u prestonicu Španije za sumu koja još nije precizno obelodanjena, ali koja će prebaciti 100.000.000 evra. Biće to četvrta "stotka" u istoriji Kraljevskog kluba. Rekorder je Džud Belingem sa 127.000.000 evra koji su završili u kasi Dortmunda, na drugom mestu je Eden Azar koji je svojevremeno plaćen Čelsiju 120.000.000 evra, dok je na trećem mestu Geret Bejl koji je doneo Totenhemu 101.000.000.

Dok se ne pojavi zvaničan podatak o visini obeštećenja, da notiramo da će Diomande nadmašiti Joška Gvardiola (90.000.000 koštao transfer u Mančester Siti) i postati rekorder nemačkog kluba, ujedno i njegova prva, istorijska devetocifrena prodaja.

Posle dve sezone tokom kojih je trpeo udarce i na španskoj i na evropskoj sceni, Florentino Perez je obnovio predsednički mandat i rešio da Žozeu Murinju skroji tim koji će napasti sve trofeje. Na Bernabeu su već stigli Mark Kukurelja (55.000.000 evra), Denzel Damfriz (20.000.000 evra), Ibrahima Konate i Bernardo Silva, peta recka biće Diomande, a Madrid čeka i jednog od najvećih kapitalaca evropskog fudbala, novopečenog šampiona sveta Rodrija. Sa kapitenom Španije već ima dogovor i ostaje mu da obradi Mančester Siti.

Lekarski pregledi, razmena administrativne papirologije, potpis i promocija očekuju se tokom predstojeće sedmice, a kada se to desi, Real će imati najsuplji prelazni rok još od onog rekordnog iz 2019. godine kada su stizali Eden Azar, Luka Jović, Eder Militao, Ferlan Mendi i Rodrigo za ukupno 330.000.000 evra.