Novi obrt: Tadić, ipak, otputovao u Holandiju na preglede i potpis

Biće to novi obrt u slučaju Dušana Tadića ovog leta, pošto se u međuvremenu pojavila informacija da je iskusni vezista pristao na jednogodišnju saradnju sa Al Nasrom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, na čijoj klupi sedi bivši trener Crvene zvezde Miloš Milojević. O tome su pisali Holanđani, ali ne isti koji su najavili Tadićev povratak u tamošnji fudbal. Izgleda da su ovi prvi bili u pravu...

Interesantan je prethodnih dana bio i potez predsednika NEC-a, Vilka van Šajka na promociji treće garniture dresa, održane na centralnom gradskom trgu odakle se pratio i žreb za treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona (koji je NEC spojio sa Olimpijakosom). Prvi čovek kluba iz Nejmehena je pred brojnim navijačima skandirao Dušanovo ime, međutim, umesto njega pred okupljene je izašao turski internacionalac Emre Mor.

"Svi pričaju o tome, pa sam mislio – hajde da se malo našalim. Inače se ne mešam u te stvari, Karlos vodi transfere i neću više reći ni reč. Posle se sve to prenapumpa u javnosti. Bila je to samo šala jer je tema aktuelna. Neka ostane na tome", izjavio je kasnije Van Šajk.

Iako Mor igra na sličnoj poziciji kao Tadić, izgleda da je NEC pronašao način da angažuje obojicu igrača, što će bez sumnje biti veliko pojačanje za ekipu pred prvi izlazak na međunarodnu scenu još od sezone 2008/2009.