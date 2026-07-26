Novi obrt: Tadić, ipak, otputovao u Holandiju na preglede i potpis
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 21:33
Činilo se da će bivši reprezentativac Srbije karijeru nastaviti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali je NEC izgleda uspeo da pronađe novac za njegov angažman
Pričao je tehnički direktor NEC Najmehena, Karlos Albers, da najprijatnije iznenađenje holandskog fudbala prošle sezone trenutno nema finansijske uslove da zadovolji zahteve Dušana Tadića, ali izgleda da se situacija promenila u proteklih nedelju dana.
Po informacijama poznatog turskog novinara Jagiza Sabunčuoglua, bivši reprezentativac Srbije je otputovao u Holandiju na lekarske preglede i potpis ugovora sa NEC-om! Navodno, sve je dogovoreno i saradnja bi uskoro mogla da bude ozvaničena. Na ovu vest nadovezao se holandski Telegraf sa informacijom da će ugovor biti potpisan na dve godine, do leta 2028.
Izabrane vesti
Biće to novi obrt u slučaju Dušana Tadića ovog leta, pošto se u međuvremenu pojavila informacija da je iskusni vezista pristao na jednogodišnju saradnju sa Al Nasrom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, na čijoj klupi sedi bivši trener Crvene zvezde Miloš Milojević. O tome su pisali Holanđani, ali ne isti koji su najavili Tadićev povratak u tamošnji fudbal. Izgleda da su ovi prvi bili u pravu...
Interesantan je prethodnih dana bio i potez predsednika NEC-a, Vilka van Šajka na promociji treće garniture dresa, održane na centralnom gradskom trgu odakle se pratio i žreb za treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona (koji je NEC spojio sa Olimpijakosom). Prvi čovek kluba iz Nejmehena je pred brojnim navijačima skandirao Dušanovo ime, međutim, umesto njega pred okupljene je izašao turski internacionalac Emre Mor.
"Svi pričaju o tome, pa sam mislio – hajde da se malo našalim. Inače se ne mešam u te stvari, Karlos vodi transfere i neću više reći ni reč. Posle se sve to prenapumpa u javnosti. Bila je to samo šala jer je tema aktuelna. Neka ostane na tome", izjavio je kasnije Van Šajk.
Iako Mor igra na sličnoj poziciji kao Tadić, izgleda da je NEC pronašao način da angažuje obojicu igrača, što će bez sumnje biti veliko pojačanje za ekipu pred prvi izlazak na međunarodnu scenu još od sezone 2008/2009.