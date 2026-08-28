Turska surovo pregazila desetkovanu Litvaniju

Kada se sve ovo sabere i oduzme, kao i izuzetno raspoložena Turska, onda je ubedljiva pobeda Ergina Atamana i njegovih momaka bila realnost i pre nego što je meč počeo.

Turska kvalifikacije igra majstorski, apsolutno bez greške, što pokazuje sedam pobeda iz isto toliko utakmica. Ipak, nije ni bilo realno da Litvanci, koliko god bili nezgodni i rastrčani, mogu da se suprotstave rivalu koji je bio znatno kompletniji. Nije Litvanija mogla da računa na veliki broj igrača, počevši od onih najzvučnijih, kao što su Jonas Valančijunas i Domantas Sabonis , pa preko startnog organizatora igre Anrasa Veličke , sve do nekih momaka koji su za sistem u nacionalnom timu od izuzetne važnosti, kao što su Gitis Radževičijus , Ignas Sargiunas , a i nedovoljno oporavljenih Rokasa Jokubaitisa i Tadasa Sedekerskisa .

Već posle uvodnih 10 minuta moglo se naslutiti kakav će tok meča da bude. Turska nije želela ništa da kalkuliše, već je od starta krenula jako i uvodni kvartal dobila sa velikih plus 14. Na poluvremenu je Turska imala 21 poen razlike i sve je već tada bilo rešeno.

Dve centralne figure na ovom meču bile su Džedi Osman i Omar Jurtseven. Sjajni šuter je zatresao tržište prelaskom iz redova Panatianikosa u PAOK, a večeras je pokazao kakvog igrača dobija Andrea Trinkijeri, iako su njegovi kvaliteti odavno poznati. Osman je meč završio kao najefikasniji sa 22 poena i šutom iz igre 7/10. Kada je reč o Jurtsevenu, on ne igra samo za reprezentaciju, već i za angažman, ako se uzme u obzir da je i dalje bez ugovora. Večeras je bio sjajan sa 17 poena i pokazao evroligašima šta mogu da dobiju, ukoliko ga angažuju.

Turska u narednom meču gostuje Islandu, a Litvanija dočekuje Bosnu i Hercegovinu.

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - DRUGA FAZA

Petak:

Gruzija - Crna Gora 101:74

/Šengelija 24 - Ferel 12/



Ukrajina - Grčka 82:76

/Kovilar 18 - Kalates 17/

Turska - Litvanija 94:66

/Osman 22 - Olisevičijus 11/

Bosna i Hercegovina - Italija u toku



Srbija - Island u toku



Španija - Portugalija u toku