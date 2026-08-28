Dalje ruke od zlatnog dečka, nećete dobiti Baturinu! Komu malo 70.000.000 od Vile i Njukasla
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 21:57
Hrvat označen nedodirljivim
Početkom leta pojavila se vest da nekolicina klubova stoji u redu za Martina Baturinu. Ne samo da razgledaju sa distance, nego i da pripremaju taktiku kako do njega da dođu. Znali su u Komu da ima onih koji bi ga rado odveli sa jezera, pa su hteli da ih oteraju cenom. Poruka je glasila: nije dovoljno 50.000.000 evra, moraćete da date znatno više – celih 80.000.000 evra. Bajern je bio jedan od interesenata, a uz njega i dva kluba iz Premijer lige.
Bili su u tom trenutku neimenovani klubovi, ali više nisu. Tačno se zna ko ga drži na radaru. Jedan je Aston Vila, a drugi Njukasl. Krenuli su u akciju, ali Komo ih je „oduvao“ i za sada odbija da proda Hrvata. Potezima poručuje svima da drže ruke podalje od zlatnog dečka hrvatskog fudbala.
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Najnovije informacije glase: italijanski klub je imao na stolu ponude Njukasla i Aston Vile od po 70.000.000 evra i odlučio je da ih ne prihvati. Drži se onoga što je rekao početkom leta. Tolika svota, iako znatno više od one koja se u junu pominjala, nije dovoljna. Martin Baturina označen je nedodirljivim, veoma je bitan Sesku Fabregasu i razvijao se u pravom smeru otkako je stigao na Apeninsko poluostrvi.
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Komo ga je od Dinama otkupio za 18.000.000 evra, a ovog ili nekog narednog prelaznog roka će mu se kvalitetna investicija višestruko isplatiti. Jer, tek se očekuje da Martin Baturina napreduje, da igrački nadođe, a samim tim i da mu poraste cena. Odabrao je dobru sredinu, u kojoj nema toliko pritiska, a igra se kvalitetan fudbal. I tek će, jer Komo će ove jeseni i zime da se predstavi Ligi šampiona.
Imaće utakmice protiv Pari Sen Žermena, Barselone, Mančester junajteda, Betisa, RB Lajpciga, Fajenorda, AEK-a i Lansa. Za takve duele potreban mu je Martin Baturina, kao i Niko Pas. I ostanak njih dvojice na jezeru bio bi najveća klupska pobeda ovog leta.
Trošio je Komo, bio je aktivan na pijaci. Na pojačanja je dao preko 57.000.000 evra, ali nije natrpavao ekipu. Najbitnije je bilo Sesku Fabregasu i saradnicima da sačuvaju okosnicu, momke sa kojima su izgradili ozbiljan rezultat, i za sada u tome uspevaju. Niko Pas je odabrao da ostane, a i Martin Baturina će, osim ako neko u poslednjim danima pijace ne podigne ulog i onda stvarno stavi italijanski tim na ogromne muke.