Dalje ruke od zlatnog dečka, nećete dobiti Baturinu! Komu malo 70.000.000 od Vile i Njukasla

Početkom leta pojavila se vest da nekolicina klubova stoji u redu za Martina Baturinu. Ne samo da razgledaju sa distance, nego i da pripremaju taktiku kako do njega da dođu. Znali su u Komu da ima onih koji bi ga rado odveli sa jezera, pa su hteli da ih oteraju cenom. Poruka je glasila: nije dovoljno 50.000.000 evra, moraćete da date znatno više – celih 80.000.000 evra. Bajern je bio jedan od interesenata, a uz njega i dva kluba iz Premijer lige.

Bili su u tom trenutku neimenovani klubovi, ali više nisu. Tačno se zna ko ga drži na radaru. Jedan je Aston Vila, a drugi Njukasl. Krenuli su u akciju, ali Komo ih je „oduvao“ i za sada odbija da proda Hrvata. Potezima poručuje svima da drže ruke podalje od zlatnog dečka hrvatskog fudbala.