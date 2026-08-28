Novi doktorat Čelsija i bar 55.000.000 razloga za sumnju u Džeksona

Unaj Emeri je priznao da je rastanak sa Votkinsom bio prilično emotivan, da je pustio i suze, ali je sa osmehom na licu sačekao Džeksona sa kojim je svojevremeno sarađivao u Viljarealu. Dolazak Senegalca u mogao bi da košta birmingemski tim više nego što mu je donela prodaja reprezentativca Engleske.

Ispostavilo se da je Džekson još jedan u nizu doktorskih poslova Čelsija. Došao je iz Viljareala pre tačno tri godine za 37.000.000 evra, lani je londonski klub na pozajmici Bajernu zaradio čak 16.500.000 evra, a kada ga Bavarci nisu otkupili, Čelsi je pronašao rešenje za igrača koji je bio prekobrojan kod Ćabija Alonsa. Vila im je platila 55.000.000 evra fiksno, a velikan sa Stamford Bridža kroz bonuse može da zaradi još 20.000.000 evra. Dakle, na Džeksona je potrošio 37.000.000, a iako nije blistao u plavom dresu, uspeo je da na njemu zaradi 71.500.000 evra. U budućnosti bi mogao da izađe i na celih 90.000.000.

Vila je ovog leta probila sopstveni transfer rekord kupovinom Johana Manzambija od Frajburga za 60.000.000 evra, pa je jasno da bi Džekson mogao da postane novi rekorder. Međutim, kod njegovog potpisa, odnosno izdvojenog novca za isti, stoji ogroman znak pitanja. Da li će Senegalac opravdati ovakvo ulaganje?

U Čelsiju je na 81 utakmici postigao 30 i namestio 12 golova, ali se izuzetno mučio u završnici... Drugim rečima, promašio bi priličan broj izglednih prilika da bi dao gol. U Bajernu se nikako nije snalazio, a iako mu je brzina jedna od najjačih karakteristika, kada je menjao Harija Kejna, Bajernova igra bi usporavala.

Možda će Unaj Emeri koji ga je u sezoni 2021/22 trenirao u Viljaealu umeti da mu pronađe žicu, odnosno da izvuče maksimu iz reprezentativca Senegala.