Nik Vajler-Beb: Čim je propala priča sa Asvelom, odlučio sam se za Zvezdu

Posebno se osvrnuo na kapitena crveno-belih, Ognjena Dobrića , protiv koga je godinama vodio borbe na Evroligaškim terenima, a sada će biti saigrači. „Uzbuđen sam što ću igrati sa njim. Igrao sam protiv njega godinama, on je sjajan igrač i veliki borac. Ono što donosi ekipi se jasno vidi na terenu i sa razlogom je kapiten ove ekipe”.

Prelazak u Zvezdu dogodio se neočekivano brzo, nakon što su se planovi sa Asvelom iznenada promenili.

„Sve se odigralo u poslednjem trenutku. Bilo je praktično rešeno da idem u Asvel, a onda se desila čitava ta situacija u klubu. Čim se ukazala prilika da dođem u Crvenu zvezdu, bio sam veoma uzbuđen. Igrao sam u ovoj hali mnogo puta kao protivnik, tako da jedva čekam da konačno budem na ovoj, pravoj strani”.

Na pitanje kako je došlo do kontakta i da li se dvoumi oko dolaska, Vajler-Beb ističe da je odluka bila laka.

„Niko me nije zvao direktno, sve je išlo preko mog agenta. Sve se odigralo toliko brzo — čim je dogovor sa Asvelom propao, stigla je ponuda Zvezde i prosto sam morao da je prihvatim”.

Za kraj, novi adut crveno-belih izneo je svoja očekivanja od predstojeće sezone i poslao jasnu poruku navijačima.

„Očekujem mnogo uzbuđenja. Sviđa mi se kako je tim sastavljen ove godine — mislim da je Miloš Teodosić napravio sjajan posao sa slaganjem kockica. Sada je na nama da uradimo svoj deo posla na terenu. Navijači od mene mogu da očekuju izdanja najboljeg defanzivca u Evropi. Svake večeri, 100 posto”.