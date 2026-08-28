Tanasković izbušio Islanđane! Jokić nije morao da se troši, Gudurić i Jović povukli do pobede

Kada je Tanasković prestao da dominira, najveću odgovornost preuzeli su Nikola Jović i Marko Gudurić, pa u finišu i Nemanja Dangubić. Krilo Majamija ponovo je pokazalo sa koliko motivacije i elana nosi dres Srbije, na kraju je ubacio 21 poen (9/14 iz igre), ali uz ozbiljnu potrošnju na oba kraja parketa! Baš kao i njegov iskusniji saborac, koji se posebno napadački aktivirao u poslednjoj četvrtini kada je ubacio 10 od svojih 17 poena i olakšao Srbiji put do ubedljivog trijumfa. Kod Islanda 19 poena Elvara Fridriksona, dok je poen manje ubacio Martin Hermanson.

Od početka susreta Islanđani su konstanto tražili kontakt i oštriju igru, verovatno tražeći način da naše reprezentativce izbace iz zone komfora. Mi smo u to "kolo" ušli možda i nevoljno, ali smo dopustili da nam gosti u ranoj fazi diktiraju uslove što nas je brzo dovelo do određenih problema. Pre svega, za manje od tri minuta smo ispunili bonus, dok je Gudurić još i ranije morao na kluou zbog dva faula i na parketu ga je odmenio Dangubić.

Ono od čega Islanđani takođe nisu odustajali je oštriji kontakt sa Nikolom Jokićem. Najbolji igrač sveta se već u prvih nekoliko poseda našao u nekoliko potencijalno opasnijih situacija jer su mu protivnici nižim težištem išli u noge. Trpeo je udarce od kojih, čini se, nije bio adekvatno zaštićen kod sudija. To ga na početku jeste delimično uvelo u nervozu, jer pre nego što ga je zamenio Milutinov nije uspeo da realizuje prva tri šuta, mada ga to nije omelo da dominira u skoku i pokupi maltene sve lopte, odnosno da za nepunih šest minuta pre prvog predaha ima šest skokova. I jednu asistenciju preko pola terena za Nikolu Jovića, koji se u uvodnoj fazi meča posebno istakao u fazi napada i za prvih šest i po minuta skupio ranih osam poena. Nikola Tanasković i on zapravo su nosili Srbiju na protivničkoj polovini, a povratnik u redove crno-belih startovao je fantastično meč sa devet poena za manje od tri i po minuta, bez promašaja!

Nikola Tanasković (©Star Sport)

Iako su nam Jović i Tanasković obezbedili 17 od uvodnih 25 poena, Islanđani su rešili prvu deonicu u svoju korist (27:25). Najveću muku naši momci imali su u defanzivnim rotacijama prilikom igre "dva na dva" zbog čega su nas Gudmundson i Hermanson posebno namučili iz prodora. Zona ispod i oko koša nam je bila dugo šuplja i nismo imali gotovo nikakvo rešenje, a kako smo brzo ušli u problem sa faulovima, Islanđani su to koristili da nas dodatno "zatrpaju" o čemu najbolje govori podatak da su već u prvoj deonici imali čak osam izvedenih slobodnih bacanja, uključujući i jedno posle kontakta koji su sudije protumačile kao Lakićevu simulaciju što je Fridrikson pretvorio u poklon poen, a Hermanson u lake poene u reketu, na našu nesmotrenost...

No, sve ono što defanzivno nismo mogli da pokrijemo, uspevali smo dobrim, izgrađenim pozicijama za šut. Pokrenuo nas je Tanasković hicem sa distance pošto ga je razigrao Jokić, posle čega je na startu druge četvrtine usledila baražna paljba. Dangubić je načeo protivnika, odličnu su saradnju imali Lakić i Tanasković, koji je za malo više od minut vezao čak šest poena i doneo Srbiji +5 (34:29). Odmah se lakše disalo, naročito jer je i Jokić počeo da hvata svoj ritam, a pošto je nekoliko puta kvalitetn spajao saigrače sa košem i sam je probio led i prve poene ubacio pred istek 14. minuta utakmice. Iako ga lopta nije slušala, kapiten nije dozvoljavao da ga to dodatno izbaci iz ritma, a naročito ne saigrače koje je konstantno ohrabrivao da budu agresivniji u napadu i da koriste situacije. Tako je reagovao i Dušan Alimpijević kraj aut linije i stalno je insistirao na tome da se ne odustaje od zamišljenih taktičkih principa, odnosno da lopta pre svega ima dobar protok i da se pametno biraju situacije za šut.

Arijan Lakić (©Star Sport)

Baš posle Jokićeve realizacije ispod koša za 36:31 selektor Islanda Kreg Pedersen zatražio je minut predaha, kao da je predosetio ono što je ipak bilo neizbežno. Gosti su sve više postajali nervozni i birali su teže šuteve kada smo malo zategli odbranu, dok je na drugoj strani sve prštalo. Lakić jednom, pa još jednom sa distance, a onda i Marko Gudurić iz kontre! I sve to za tačno minut, pa smo stigli i do prve dvocifrene prednosti (45:33). Za pet i po minuta uveli smo utakmicu u seriju 20:6 posle čega smo zagospodarili parketom.

Da se gostima to nije naročito dopalo, kao i da su im živci nategnuti osetilo se na dva minuta do kraja poluvremena. Probao je Avramović da dodatno uveća prednost hicem za tri, nije bio precizan i na ofanzivnom skoku našao se Tanasković. Međutim, Jon Aksel Gudmundson je u naletu potpune nemoći zgrabio košarkaša Partizan Mozzart Beta s leđa i oborio ga na parket, a onda i probao da prekorači preko njega, bez trunke poštovanja... To je naljutilo Tanaskovića, a kada se Gudmundson pobunio, naleteo je na Dangubića, Gudurića i ostale koji su stali u zaštitu svog saigrača.

Jesu nas Islanđani propisno namučili prvih 15 minuta, ali nisu mnogo odustajali od svoje igre. Trojka Fridrikson - Hermanson - Hlinason nam je zadala najveću štetu, svi su već u prvom poluvremenu bili dvocifreni i zajedno su imali 32 od timskih 42, ali mi smo imali potpunu kontrolu. Tanasković je bio naša udarna igla sa već 15 poena u uvodne dve četvrtine i to sa maksimalnih 6/6 iz igre!

Istim ritmom nastavio je Tanasković. Jokić, Gudurić i on bili su naše pogonsko gorivo na otvaranju treće deonice, ali i pored toga nismo uspevali da se značajnije odlepimo i odmaknemo upornim gostima. Bili smo jedno vreme stabilini na 12-13 razlike, ali su Islanđani konstantno uspevali da ipak budu na dvocifrenoj granici i da nas u kontinuitetu muče prodorima i dosta lakim poenima u nekim situacijama. Taj je segment dodatno došao do izražaja jer goste nikako nije išao šut za tri, ali gotovo sve su uspevali da nadomeste upravo dobrom igrom iz pika i poenima iz reketa.

Ključevi utakmice su ipak bili u našim rukama i sve je od nas zavisilo, čak iako je dugo duži interval bio na klupi. Jović je u međuvremenu proigrao i zabeležio prve poene još od uvodnog kvartala, pa smo pred odlučujućih deset minuta ušli sa plusom od devet poena (70:61). Mladi as Majamija nas je gurao i na startu poslednje deonice, zajedno sa Milutinovim i Gudurićem, a dok smo ponovo odigrali nekoliko kvalitetnih odbrana, pluća su se raširila i automatski se osetilo da lakše dolazimo do poena i gradimo prednost vrednu pobede. Ritam utakmice posebno je odgovarao beku milanske Olimpije koji je sa lakoćom napadao obruč i pronalazio rešenje za razbijenu islandsku odbranu. Istu je dokusurio trojkom za 83:63 uz šest minuta na semaforu. I njemu će ovaj meč mnogo značiti zbog samopouzdanja pred ulazak u novu sezonu, naročito jer je tokom ovog okupljanja na momente delovao pasivnije u napadu, ali pokazao je srpskoj publici da je municija i dalje tu. Baš kao i Dangubić koji je takođe napumpao mišiće na kraju, a Srbija je razbila protivnika strašnom odbranom kojom smo upisali četvrtinu sa 32:12. Ubedljivo, sigurno i sa dosta samopouzdanja!

Sledeću utakmicu, poslednju u ovom okupljanju naši košarkaši igraju u ponedeljak od 19.30 protiv Italije. Brejk u Pezaru bio bi nam veliki kao kuća...

Druga faza kvalifikacija za Mundobasket 2027, prvo kolo

SRBIJA - ISLAND 102:73

/25:27, 27:15, 18:19, 32:12/

Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Luis Kastiljo (Španija), Valentin Oliot (Francuskua), Zdenko Tomasović (Slovačka)

Srbija:Dangubić 10, Jović 21, Momirov 2, Dobrić -, Jokić 6 (13 sk, 6as), Lakić 6, Gudurić 17, Tanasković 23, Davidovac, Avramović 7, Milutinov 10, Novak -.

Island: Heningson 2, J. Gudmundson 8, Fridrikson 19, K. Jonson 1, Palson 5, Hermanson 18, B. Gudmundson -, Peturson -, Hlinason 14, Trastarson 6, B. Jonson -, Bjornson -.