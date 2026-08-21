Marokansko čudo svađa velikane: Hteo ga Inter, odbio Ajaks, Sporting ga pokupio za 3.500.000 evra

Belgijska liga se ponovo pokazuje kao jedna od najboljih razvojnih liga na svetu. Ne prođe maltene nijedno leto, a da se u Župiler ligi ne pojavi neko novo ime koje zaintrigira jače klubove u Evropi. Pomalo neočekivano, u centar pažnje došao je mladi levi bek Monsef Zekri (17). Malo ko zna za ovog momka, ipak ne igra za najveće klubove u Belgiji nego za Mehelen.

I upravo tamo je eksplodirao. Toliko da su mnogo veći klubovi počeli da se raspituju za njega. Želeo ga je Ajaks, ali je defanzivac je poziv Kopljanika odbio uz obrazloženje da mu je bolje da igra seniorski fudbal u Mehelenu, nego da u Ajaksu igra u mlađim kategorijama. PSV je isto bio veoma zainteresovan, Inter je takođe bio bacio oko na njega još prošle godine, ali kako stvari stoje - Marokanac će put Lisabona, gde bi uskoro trebalo da postane novi igrač Sportinga.