Marokansko čudo svađa velikane: Hteo ga Inter, odbio Ajaks, Sporting ga pokupio za 3.500.000 evra
Vreme čitanja: 2min | pet. 21.08.26. | 01:35
Monsef Zekri (17) bi uskoro trebalo da postane novi igrač kluba iz Lisabona
Belgijska liga se ponovo pokazuje kao jedna od najboljih razvojnih liga na svetu. Ne prođe maltene nijedno leto, a da se u Župiler ligi ne pojavi neko novo ime koje zaintrigira jače klubove u Evropi. Pomalo neočekivano, u centar pažnje došao je mladi levi bek Monsef Zekri (17). Malo ko zna za ovog momka, ipak ne igra za najveće klubove u Belgiji nego za Mehelen.
I upravo tamo je eksplodirao. Toliko da su mnogo veći klubovi počeli da se raspituju za njega. Želeo ga je Ajaks, ali je defanzivac je poziv Kopljanika odbio uz obrazloženje da mu je bolje da igra seniorski fudbal u Mehelenu, nego da u Ajaksu igra u mlađim kategorijama. PSV je isto bio veoma zainteresovan, Inter je takođe bio bacio oko na njega još prošle godine, ali kako stvari stoje - Marokanac će put Lisabona, gde bi uskoro trebalo da postane novi igrač Sportinga.
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Portugalski klub je dogovorio obeštećenje od 3.500.000 evra uz dodatne bonuse. Da je posao vrlo blizu realizacije, govori činjenica da Zekri nije bio u sastavu Mehelena za utakmicu protiv Standarda. Marokanac je dogovorio saradnju do 2030. godine.
Zekri se smatra jednim od najvećih talenata u belgijskom fudbalu. Član je generacije U17 Maroka koja je prošle godine postala šampion sveta, čak je izabran u najbolji tim turnira. Iako je rođen u Briselu i ima pravo nastupa za Belgiju, tu mogućnost je odlučno odbio rekavši da igranje za Belgiju nikad nije bila opcija jer ga nisu primetili na vreme.
Prethodne sezone je odigrao 16 utakmica, verovatno bi igrao više da nije imao probleme sa povredom zgloba zbog koje je pauzirao tri meseca. Naravno, u Sportingu je na poziciji levog beka neprikosnoven Maksi Araužo, ali ostale opcije nisu bogzna šta. Nije isključeno da mladi Marokanac već ove sezone dobije neke minute kod Ruija Boržesa.