Moćan je Džavonte Smart: Amerikanac nosio Kluž, Bahčešehir obrukao Balkan

Džavonte Smart se nije proslavio u Crvenoj zvezdi. Vratio se u Ameriku i tamo u Dži ligi proveo dve godine. Onda je dobio drugu šansu u Klužu i zasad je sjajno koristi.

Rumunska ekipa nadigrala je Veneciju 98:92 u drugom kolu Evrokupa, a upravo je Smart bio najbolji pojedinac na utakmici. Imao je 26 poena i devet skokova uz šest ubačenih trojki iz 11 pokušaja. Igrao izvanredno bek i zasad pokazuje svima da mu je možda samo trebalo vreme.