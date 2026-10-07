Moćan je Džavonte Smart: Amerikanac nosio Kluž, Bahčešehir obrukao Balkan
Vreme čitanja: 2min | sre. 07.10.26. | 20:23
Ekipa Saše Đorđevića razbila bugarskog predstavnika kog sa klupe predvodi Bogdan Karaičić
Džavonte Smart se nije proslavio u Crvenoj zvezdi. Vratio se u Ameriku i tamo u Dži ligi proveo dve godine. Onda je dobio drugu šansu u Klužu i zasad je sjajno koristi.
Rumunska ekipa nadigrala je Veneciju 98:92 u drugom kolu Evrokupa, a upravo je Smart bio najbolji pojedinac na utakmici. Imao je 26 poena i devet skokova uz šest ubačenih trojki iz 11 pokušaja. Igrao izvanredno bek i zasad pokazuje svima da mu je možda samo trebalo vreme.
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Inače je cela utakmica bila prilično napeta. Venecija je izvanredan tim koji sa klupe odlično vodi Neven Spahija. Italijani su na poluvremenu imali deset poena prednosti i činilo se da će na iskustvo izgurati do pobede, međutim Kluž se razgoropadio u napadu, ubacio 58 poena u drugom poluvremenu i došao do prve pobede u Evrokupu. Svi u grupi B su sada na skoru 1-1.
Pred Smarta, treba istaći Dželina Mekrerija koji je imao 15 poena, dok su Kristijan Kulamae i Uroš Plavšić doprineli sa po 13 poena. Na drugoj strani sa 19 se istakao Kajl Viltjer.
U isto vreme igrao se meč u grupi D između Bahčešehira i Balkan Botevgrada. Ekipa Aleksandra Đorđevića demolirala je rivala i slavila na gostujućem terenu sa neverovatnih 101:60.
Nema šta mnogo da se kaže o ovoj utakmici osim da je sastav Bogdana Karaičića u drugoj deonici dao svega pet poena. A u drugoj i trećoj četvrtini primio maltene 60.
U sastavu Saleta Đorđevića istakao se Aleksa Avramović sa 15 poena, Ajzea Majk je imao 14, Tajler Kavano, Malakaj Fin i Demijen Inglis po 12, Kenan Sipahi je dao 11, a Trevion Vilijams 10 poena. Kod Karaičića vredi pomenuti Konstantina Toškova i Martina Sotirova sa po 11 i 10 poena.