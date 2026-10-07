Željko Obradović: Kostas, Nan i Huančno nisu spremni

Takođe, ovo će biti duel učenika i učitelja, odnosno Obradovića i njegovog nekadašnjeg igrača Šarunasa Jasikevičijusa. Dan pre utakmice, Obradović je hvalio svog kolegu.

„Suočavamo se sa ekipom koja igra veoma dobro, ne samo u odbrani, već ima i mnogo opcija u napadu. Šarunas zna kako se rade stvari. Pred nama je teška utakmica. Glavni problem biće njihova odbrana. Moramo da budemo oprezni, jer imaju različite opcije u napadu. Svaka utakmica je izazov. To je Evroliga. Nema nevažnih mečeva. Moramo da se pripremimo za sutrašnju utakmicu.“

20.15 (1,60) Panatinaikos (16,0) Fenerbahče (2,65)

Ima i dalje Žoc problema sa povređenim igračima.

„Fal i Rogavopulos jedini treniraju. Niko drugi nije spreman. Ni Kostas, ni Nan, ni Huančo. Imamo igrače koji su spremni i bićemo strpljivi. Badio je dobro.“

Nakon meča sa Fenerom, Obradovića očekuje emotivan povratak u Beogradsku arenu. Panatinaikos će gostovati Partizan Mozzart Betu 13. oktobra i to će sigurno biti utakmica koju će pratiti cela Evropa.

EVROLIGA, 4. KOLO

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Sreda

20.45 (1,45) Pariz (16,0) Asvel (3,20)

Četvrtak

18.00 (1,35) Dubai (16,0) Crvena zvezda (3,70)

18.00 (1,80) Makabi Tel Aviv (15,0) Olimpija Milano (2,25)

20.00 (1,45) Bajern (16,0) Virtus Bolonja (3,20)

20.15 (1,60) Panatinaikos (16,0) Fenerbahče (2,65)

20.30 (1,90) Valensija (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)

20.45 (1,25) Real Madrid (17,0) Partizan Mozzart Bet (4,70)

Petak

20.15 (1,20) Olimpijakos (19,0) Efes (5,50)

20.30 (1,80) Barselona (15,0) Žalgiris (2,25)

20.30 (1,80) Baskonija (15,0) Bešiktaš (2,25)

***Kvote su podložne promenama