Željko Obradović: Kostas, Nan i Huančno nisu spremni
Vreme čitanja: 2min | sre. 07.10.26. | 17:45
"Strpljivi smo, pred nama je teška utakmica", rekao je Žoc uoči susreta sa Fenerbahčeom
Krenuo je moćno Panatinaikos ove sezone. Naravno da je olakšavajuća okolnost što prvih sedam od osam kola igra kod kuće, ali ne treba zato osporiti dominaciju ekipe Željka Obradovića.
Ipak, čini se da će u četvrtak PAO imati prvi pravi test ove sezone. U OAKA dvoranu stiže Fenerbahče, šampion iz 2025. godine i učesnik Fajnal fora prošle sezone. Kao i Panata, Fener je takođe neporažen dosad i izgleda dosta dobro, pre svega u odbrani.
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Takođe, ovo će biti duel učenika i učitelja, odnosno Obradovića i njegovog nekadašnjeg igrača Šarunasa Jasikevičijusa. Dan pre utakmice, Obradović je hvalio svog kolegu.
„Suočavamo se sa ekipom koja igra veoma dobro, ne samo u odbrani, već ima i mnogo opcija u napadu. Šarunas zna kako se rade stvari. Pred nama je teška utakmica. Glavni problem biće njihova odbrana. Moramo da budemo oprezni, jer imaju različite opcije u napadu. Svaka utakmica je izazov. To je Evroliga. Nema nevažnih mečeva. Moramo da se pripremimo za sutrašnju utakmicu.“
20.15 (1,60) Panatinaikos (16,0) Fenerbahče (2,65)
Ima i dalje Žoc problema sa povređenim igračima.
„Fal i Rogavopulos jedini treniraju. Niko drugi nije spreman. Ni Kostas, ni Nan, ni Huančo. Imamo igrače koji su spremni i bićemo strpljivi. Badio je dobro.“
Nakon meča sa Fenerom, Obradovića očekuje emotivan povratak u Beogradsku arenu. Panatinaikos će gostovati Partizan Mozzart Betu 13. oktobra i to će sigurno biti utakmica koju će pratiti cela Evropa.
EVROLIGA, 4. KOLO
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Sreda
20.45 (1,45) Pariz (16,0) Asvel (3,20)
Četvrtak
18.00 (1,35) Dubai (16,0) Crvena zvezda (3,70)
18.00 (1,80) Makabi Tel Aviv (15,0) Olimpija Milano (2,25)
20.00 (1,45) Bajern (16,0) Virtus Bolonja (3,20)
20.15 (1,60) Panatinaikos (16,0) Fenerbahče (2,65)
20.30 (1,90) Valensija (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)
20.45 (1,25) Real Madrid (17,0) Partizan Mozzart Bet (4,70)
Petak
20.15 (1,20) Olimpijakos (19,0) Efes (5,50)
20.30 (1,80) Barselona (15,0) Žalgiris (2,25)
20.30 (1,80) Baskonija (15,0) Bešiktaš (2,25)
***Kvote su podložne promenama