Aleksandar Stanković: Probao sam krišom da ponovim tatin gol sa centra, ali mnogo je teško

Odrastajući uz šampionsku generaciju Intera iz 2010. godine, Aleksandar priznaje da su mu ti trenuci usadili najviše ambicije. „Imao sam pet godina 2010. kada je osvojena Liga šampiona, ali se sećam Madrida i svega što se dešavalo. Emocije su bile neverovatne. Kada gledate te šampione i sve što je Inter napravio u tim godinama, ne preostaje vam ništa drugo nego da sanjate da jednog dana uradite isto što i oni.“

Titula sa belgijskim Brižom ima posebno mesto u njegovoj dosadašnjoj karijeri. „To je moj prvi trofej u kom sam bio jedan od nosilaca igre. Osvojili smo 'drugu zvezdicu' i izuzetno sam ponosan na to ostvarenje.“

Iako je dobijao savete da ode negde na pozajmicu, Aleksandar je odlučio da ostane, a na osnovu izjava se može zaključiti zbog čega je doneo takvu odluku. „Ovaj dres nosi poseban osećaj. Za mene je Inter nešto ogromno, porodična stvar. Sanjao sam o njemu kao dete i zbog toga sam uopšte počeo da igram fudbal - to je ogromna emocija. Inter je moje prvo fudbalsko sećanje. Iz mlađih kategorija najlepše pamtim trenutak kada smo završili na prvom mestu u Primaveri. Iskustva u inostranstvu su mi promenila život –-u Belgiji sam igrao Ligu šampiona i sazreo kao igrač, i zauvek ću biti zahvalan Lucernu i Brižu“ , istakao je Stanković .

Razgovor nije mogao da prođe bez pominjanja čuvenih pogodaka njegovog oca sa pola terena protiv Đenove i Šalkea.

„Očev gol protiv Đenove znam napamet. Ni danas ne mogu da objasnim sebi kako je to izveo. Isto važi i za onaj protiv Šalkea, pre svega kako mu je uopšte palo na pamet da šutira iz prve iz te pozicije. To su potezi koji ostaju u istoriji. Pokušavao sam krišom da ga imitiram na treninzima, ali je izuzetno teško“, uz osmeh otkriva mladi vezista.

Veliki trag u njegovom fudbalskom i ljudskom razvoju ostavili su Kristijan Kivu i pokojni Siniša Mihajlović.

„Kivu mi je uvek govorio da se ne plašim dok igram fudbal, da radim ono što znam i da nemam potrebu nikome ništa da dokazujem. Što se tiče Siniše Mihajlovića, on je za našu porodicu bio posebna ličnost. Meni kao drugi otac, a mom tati kao stariji brat. Bio je velika ličnost i ogromna je šteta što nas je napustio.“

Povratkom u redove Nerazura, Stanković deli svlačionicu sa nekima od najboljih veznih igrača Italije.

„Vezni red Intera ima apsolutno sve - kvalitet, kvantitet, inteligenciju i iskustvo. To je fantastičan miks i zaista sam srećan što mogu svakodnevno da ih gledam i učim od njih na treningu“, zaključio je Stanković.