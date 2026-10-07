Kraj jedne epohe: Na fotografiji sa Vemblija aktivan ostao samo Mesi

U svom obraćanju prisetio se skromnih početaka na blatnjavim terenima Tenerifa, pa sve do 12. januara 2008. godine kada je pod vođstvom Pepa Gvardiole debitovao protiv Mursije u pobedi od 4:0. Od mladog momka poznatog pod nadimkom Pedrito, izrastao je u nezamenljivu kariku i jedno od najvažnijih imena u novijoj istoriji kluba sa Kamp Noua.

Tokom devet sezona u prvom timu Barselone, Pedro je odigrao 321 utakmicu i postigao 99 golova, podigavši ukupno 20 trofeja. Bio je ključni deo generacije koja je zadivila svet i osvojila čuveni „sekstet“ 2009. godine, a u njegovoj bogatoj riznici posebno se izdvajaju tri titule Lige šampiona (2009, 2011. i 2015. godine).

„Danas se vraćam tamo gde je sve počelo da zatvorim jedno predivno poglavlje. Osećam da je pravi trenutak. Hvala mojim saigračima – najbolje nisu bili trofeji, već vi. Hvala klubovima koji su mi otvorili vrata i trenerima koji su verovali u mene. Hvala navijačima na tolikoj ljubavi i hvala mojoj deci, mojoj porodici i mojim prijateljima“, poručio je između ostalog Pedro.

Ništa manje uspešna nije bila ni njegova reprezentativna karijera sa Španijom, sa kojom je postao prvak sveta 2010. godine u Južnoj Africi, izborivši mesto u startnoj postavi u polufinalu i finalu, dok je 2012. godine podigao i pehar evropskog šampiona. Za Crvenu furiju odigrao je ukupno 65 mečeva i postigao 17 golova, pre nego što se usmerio na izazove van Španije. U Čelsiju ke osvojio je Premijer ligu 2017. i FA kup 2018. godine, dok je karijeru zaokružio u Italiji gde je odigrao 249 mečeva u Seriji A nastupajući za Romu i Lacio. Na kraju dugog i trofejnog puta, Pedro se zahvalio svim saigračima, trenerima, klubovima, navijačima i svojoj porodici, istakavši da su prijateljstva i uspomene sa terena njegov najveći trofej.