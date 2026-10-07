Kraj jedne epohe: Na fotografiji sa Vemblija aktivan ostao samo Mesi
Vreme čitanja: 2min | sre. 07.10.26. | 17:05
Pedro Rodrigez krenuo putem ostalih „penzionera“
Legendarni španski napadač Pedro Rodrigez zvanično je objavio da u 39. godini završava bogatu igračku karijeru. Odlaskom u penziju nekadašnjeg asa Barselone zvanično je zatvorena slavna epoha, a Lionel Mesi ostao je jedini aktivni fudbaler iz starte postave finala Lige šampiona 2011. godine na Vembliju, kada su Katalonci savladali Mančester junajted i osvojili svoj četvrti trofej prvaka Evrope. Na slici se pored mesija nalaze slavni „penzioneri“: Abidal, Pedro, Maskerano, Buskets, Pike, Valdez, Dani Alves, David Vilja, Inijesta i Ćavi.
Nakon što mu je u junu istekao ugovor sa Lacijom, Pedro se od profesionalnog fudbala oprostio emotivnim video-snimkom uz poruku koja je raznežila navijače širom sveta: „Gracias fútbol por hacerme feliz; mi corazón siempre será culé“ („Hvala ti fudbale što si me učinio srećnim; moje srce će zauvek biti culé“).
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U svom obraćanju prisetio se skromnih početaka na blatnjavim terenima Tenerifa, pa sve do 12. januara 2008. godine kada je pod vođstvom Pepa Gvardiole debitovao protiv Mursije u pobedi od 4:0. Od mladog momka poznatog pod nadimkom Pedrito, izrastao je u nezamenljivu kariku i jedno od najvažnijih imena u novijoj istoriji kluba sa Kamp Noua.
Tokom devet sezona u prvom timu Barselone, Pedro je odigrao 321 utakmicu i postigao 99 golova, podigavši ukupno 20 trofeja. Bio je ključni deo generacije koja je zadivila svet i osvojila čuveni „sekstet“ 2009. godine, a u njegovoj bogatoj riznici posebno se izdvajaju tri titule Lige šampiona (2009, 2011. i 2015. godine).
„Danas se vraćam tamo gde je sve počelo da zatvorim jedno predivno poglavlje. Osećam da je pravi trenutak. Hvala mojim saigračima – najbolje nisu bili trofeji, već vi. Hvala klubovima koji su mi otvorili vrata i trenerima koji su verovali u mene. Hvala navijačima na tolikoj ljubavi i hvala mojoj deci, mojoj porodici i mojim prijateljima“, poručio je između ostalog Pedro.
Ništa manje uspešna nije bila ni njegova reprezentativna karijera sa Španijom, sa kojom je postao prvak sveta 2010. godine u Južnoj Africi, izborivši mesto u startnoj postavi u polufinalu i finalu, dok je 2012. godine podigao i pehar evropskog šampiona. Za Crvenu furiju odigrao je ukupno 65 mečeva i postigao 17 golova, pre nego što se usmerio na izazove van Španije. U Čelsiju ke osvojio je Premijer ligu 2017. i FA kup 2018. godine, dok je karijeru zaokružio u Italiji gde je odigrao 249 mečeva u Seriji A nastupajući za Romu i Lacio. Na kraju dugog i trofejnog puta, Pedro se zahvalio svim saigračima, trenerima, klubovima, navijačima i svojoj porodici, istakavši da su prijateljstva i uspomene sa terena njegov najveći trofej.