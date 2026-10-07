Inzagi letos imao četiri poziva iz Italije
Vreme čitanja: 1min | sre. 07.10.26. | 19:12
„Na kraju ove sezone ćemo podvući crtu i videti šta dalje“, kaže agent Federiko Pastorelo
Poznati italijanski fudbalski agent Federiko Pastorelo govorio je u intervjuu za Sportmedijaset o budućnosti svojih najzvučnijih klijenata - bivšeg trenera Intera Simonea Inzagija i iskusnog štopera Frančeska Ačerbija.
Inzagi se trenutno nalazi na kormilu saudijskog Al-Hilala, gde odrađuje svoju drugu sezonu nakon četvorogodišnje epizode na klupi milanskog Intera. Njegov zastupnik otkriva da interesovanja za italijanskog stručnjaka ne manjka, ali da je Inzagi čvrsto želeo da ostane u trenutnom klubu.
„Svakog leta dobijemo četiri do pet poziva, uključujući i klubove iz Italije. Tako je bilo i prošlog leta, ali uopšte nije bilo potrebe da ulazimo u pregovore jer je njegova izričita želja bila da ostane u Saudijskoj Arabiji. Jednogodišnje iskustvo mu je mnogo pomoglo, a na kraju ove sezone ćemo podvući crtu i videti šta dalje. Ništa nije zatvoreno ni u jednom smeru, a naravno, pitaće se i klub“, izjavio je Pastorelo za Sportmediaset.
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Pored Inzagija, Pastorelo se osvrnuo i na status još jednog bivšeg člana Intera, defanzivca Frančeska Ačerbija, koji je trenutno bez angažmana i traži novu sredinu.
Iako je u poznim igračkim godinama, iskusni štoper nema nameru da završi karijeru, već čeka ponudu koja odgovara njegovom renomeu.
„Ačerbi ima veliku želju da se vrati na teren. Međutim, moramo da pronađemo pravu stvar - potreban nam je kontekst koji u potpunosti odgovara njegovom kvalitetu, iskustvu i statusu“, zaključio je agent.