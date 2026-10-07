Inzagi letos imao četiri poziva iz Italije

Pored Inzagija, Pastorelo se osvrnuo i na status još jednog bivšeg člana Intera, defanzivca Frančeska Ačerbija, koji je trenutno bez angažmana i traži novu sredinu.

Iako je u poznim igračkim godinama, iskusni štoper nema nameru da završi karijeru, već čeka ponudu koja odgovara njegovom renomeu.

„Ačerbi ima veliku želju da se vrati na teren. Međutim, moramo da pronađemo pravu stvar - potreban nam je kontekst koji u potpunosti odgovara njegovom kvalitetu, iskustvu i statusu“, zaključio je agent.