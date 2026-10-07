Ivan Ilić: U Lečeu kao kod kuće, Di Frančesko mi vratio samopouzdanje

„ Dobro se uklapam, nadam se velikoj minutaži i jedva čekam da postignem svoj prvi gol. Ako je moguće, voleo bih da to učinim na ’Via del Mareu’, pred našim navijačima. Uživam u asistencijama, pomaganju timu i saigračima da postignu pogodak. Volim da učestvujem u igri i čekam taj gol. U međuvremenu, srećan sam .”

Ilić je ove sezone zabeležio četiti nastupa za Leče, a na prvoj utakmici na stadionu “Via del Mare” na kojoj se našao u startnoj postavi zabeležio je dve asistencije još u prvom poluvremenu – za Kulibalija i Tijaga Gabrijela – u pobedi nad Moncom.

„ Vredno smo radili tokom ovih nedelja pauze. Ima još malo vremena za pripremu. Očekujem tešku utakmicu, nema lakih u Seriji A. Nadam se da ćemo biti efikasni. Šest bodova iz prvih pet kola za nas nije malo. Ovakav početak znači da dobro radimo. Moramo da se borimo da bismo ostvarili naš cilj, ostanak u Seriji A .“

Tokom minule reprezentativne pauze naporno je trenirao i sporemao se sa svojim saigračima za predstojeći duel sa Bolonjom u prvenstvu (nedelja, 15.00), a za klupska glasila izneo je utiske o novoj sredini, u koju se, kako kaže, brzo uklopio:

U novom klubu se 25-godišnji fudbaler ponovo sreo sa trenerom Euzebijom Di Frančeskom, koji je insistirao na njegovom dolasku:

„Imamo kratku zajedničku istoriju iz Verone, gde smo proveli dva meseca. Razgovarao sam s njim pre dolaska ovde. Ulio mi je samopouzdanje, bio mi je potreban takav pristup s njegove strane. Bio je to sjajan poziv, rekao mi je mnogo lepih stvari. Nisam se dvoumio i prihvatio sam ponudu Lečea. Srećan sam što radim sa Di Frančeskom, koji je dobar čovek i dobar trener.”

Mnogo puta je igrao protiv Lečea i kao da je postojala neka tajna veza između njega i tog kluba i pre dolaska:

„U Italiji sam već šest godina i mnogo puta sam igrao protiv Lečea. Uvek sam osećao posebnu vezu sa ovim ljudima nakon svake utakmice. Sada nosim ovaj dres i to je neverovatan osećaj. Ljudi me svakodnevno zaustavljaju i veoma sam srećan. Stanovnici Lečea su skromni, čine da se osećate voljeno, kao kod kuće.”

Ekipa ga je, ističe, sjajno prihvatila, a on se trudi da adekvatno uzvrati:

„Stavljam svoje liderske sposobnosti u službu tima. Komuniciram sa svima tokom utakmice, znam kako stvari funkcionišu na terenu. Uvek sam tu za saigrače. Koliko je važna dobra sezona ovde? Uvek je važna, ali je i izazovna. Naporno radim i trudim se da napredujem iz dana u dan, gledajući dugoročno. Nemam lične ciljeve, postoji samo jedan cilj – opstanak, odnosno zajednički cilj. Grupa me je odlično prihvatila. Poznajem Štulića već dugi niz godina. Svi su dobri momci i srećan sam što radim s njima i što napredujem”, zaključio je Ivan Ilić.