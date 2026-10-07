Odlaže se NBA Evropa?

BasketNews je kontaktirao više izvora upoznatih sa razgovorima kako bi razjasnio šta se dogodilo na sastanku vlasnika Evrolige u Černobiju u Italiji, kao i šta sledi u nastavku pregovora sa NBA ligom.

Inicijalno odbijanje predloga NBA lige od strane Evrolige za pokretanje zajedničkog takmičenja ne zatvara vrata potencijalnom partnerstvu, ali bi ishod pregovora mogao uticati na to kada će NBA Evropa konačno zaživeti.

Sastanak je u javnosti najavljivan kao potencijalno istorijski trenutak za evropsku košarku, uz očekivanja da bi mogle biti donete važne odluke o proširenju kako NBA, tako i Evrolige. Ipak, malo ko je verovao da će u Černobiju biti postignut konačan dogovor sa NBA ligom, uprkos tome što je NBA već izložila uslove za potencijalno zajedničko takmičenje. Zvanični ishod je na kraju ispunio ta očekivanja. Nije bilo velikih odluka o saradnji sa NBA ligom ili novim stalnim članovima Evrolige. Klubovi Evrolige nisu prihvatili trenutne uslove NBA, ali to ne treba tumačiti kao kraj pregovora.

Prema izvorima BasketNews-a, očekuje se da se vlasnici Evrolige u narednim nedeljama vrate za pregovarački sto sa kontra ponudom. Izvori navode da su najnoviji uslovi NBA lige znatno povoljniji u odnosu na one predstavljene u ranoj fazi razgovora. Uprkos tome, i dalje postoje značajne razlike između dve strane pre nego što bude moguće postizanje dogovora. Deoničare Evrolige nisu ubedile finansijske projekcije predstavljene za potencijalni zajednički projekat sa NBA ligom. Pored zabrinutosti da finansijska kompenzacija ponuđena u zamenu za prepuštanje većinske kontrole nad takmičenjem NBA ligi nije dovoljno privlačna, klubovi nisu bili dovoljno uvereni ni u dugoročnu finansijsku korist. Dok se pregovori nastavljaju, vreme postaje još jedan važan faktor. NBA liga već neko vreme radi na pokretanju svog evropskog takmičenja planiranog za 2027. godinu i nastavlja razvoj projekta nezavisno od pregovora sa Evroligom. Međutim, izvori BasketNews-a ukazuju da bi, ukoliko NBA i Evroliga ne postignu dogovor i NBA na kraju odluči da pokrene odvojeno takmičenje, debi NBA Evrope mogao biti pomeren sa 2027. na 2028. godinu. To trenutne pregovore čini posebno značajnim. Sporazum sa Evroligom omogućio bi NBA ligi pristup već postojećoj mreži afirmisanih klubova, tržišta, infrastrukture i košarkaške publike. Izgradnja potpuno odvojenog takmičenja zahtevala bi drugačiji vremenski okvir i donela drugačiju vrstu izazova.