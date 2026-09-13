Prejake su: Amerikanke šampionke sveta!
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 21:48
Ženska košarkaška reprezentacija četvrti put zaredom osvaja zlato
Svaka čast Francuskinjama koje su se borile sa Amerikankama baš svim silama. Bile su bolje u prvom poluvremenu, posebno jer je Gabi Vilijams činila čuda. Kao i kod muškaraca, ume Francuska da pruži otpor, ali na kraju dana, što je američka krilatica, prejake su Amerikanke. Sila su. Pritom nema najbolje igračice Ejdže Vilson, a opet su se prošetale.
Francuska je, ponavlja se, bila bolja u prvom poluvremenu, ali to ništa nije značilo. Kada su Amerikanke upalile motore, bio je kraj. Slavile su Sjedinjene Američke Države protiv Francuske u finalu Svetskog prvenstva 97:79 i tako došle do četvrte uzastopne zlatne medalje. Neprikosnovene su na šampionatima sveta poslednjih 16 godina.
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Gabi Vilijams je dala 16 poena za poluvreme i održavala tri poena viška i dva na poluvremenu protiv nekako smušenih Amerikanki, koje nisu imale dobra rešenja u odbrani, a u napadu je Brajana Stjuart igrala sama protiv svih. Mada i na defanzivnom delu je isto tako bilo. Popularna Stju nije mogla sama protiv svih, a onda u trećoj četvrtini kada su se uključile ostale saigračice, krenuo je košarkaški masakr.
Odbrana je bila legendarna jer je Francuska jedva dala 16 poena, Vilijams nije postojala, a preokret je odmah došao, pa onda i sve veća i veća prednost. Gazile su Amerikanke i nisu stale, samlele su rivalke i došle do ogromnih +16 pred poslednjih 12 minuta, gde je već bilo jasno da može da se hladi šampanjac.
U četvrtoj četvrtini su rezervisti odradili posao, videli smo čak i Ejndžel Ris da dominira pod obručima, svako je dobio neki minut i na kraju su Amerikanke mogle da slave. Zasluženo. Niko im nije ravan, prejake su.
Najbolja je ubedljivo bila Brajana Stjuart sa 22 poena, deset skokova i četiri asistencije. Džeki Jang je dodala 18 poena, šest skokova i pet asistencija, Kejla Kuper 15 i Kejtlin Klark sa 12 poena. Kod Francuske su se istakle Dominik Malonga sa 21 i Gabi Vilijams sa 20 poena i sedam asistencija.
Podsećamo se i da je Španija osvojila bronzu jer je u meču za treće mesto deklasirala Nemačku 91:58.