Prejake su: Amerikanke šampionke sveta!

Gabi Vilijams je dala 16 poena za poluvreme i održavala tri poena viška i dva na poluvremenu protiv nekako smušenih Amerikanki, koje nisu imale dobra rešenja u odbrani, a u napadu je Brajana Stjuart igrala sama protiv svih. Mada i na defanzivnom delu je isto tako bilo. Popularna Stju nije mogla sama protiv svih, a onda u trećoj četvrtini kada su se uključile ostale saigračice, krenuo je košarkaški masakr.

Odbrana je bila legendarna jer je Francuska jedva dala 16 poena, Vilijams nije postojala, a preokret je odmah došao, pa onda i sve veća i veća prednost. Gazile su Amerikanke i nisu stale, samlele su rivalke i došle do ogromnih +16 pred poslednjih 12 minuta, gde je već bilo jasno da može da se hladi šampanjac.

U četvrtoj četvrtini su rezervisti odradili posao, videli smo čak i Ejndžel Ris da dominira pod obručima, svako je dobio neki minut i na kraju su Amerikanke mogle da slave. Zasluženo. Niko im nije ravan, prejake su.

Najbolja je ubedljivo bila Brajana Stjuart sa 22 poena, deset skokova i četiri asistencije. Džeki Jang je dodala 18 poena, šest skokova i pet asistencija, Kejla Kuper 15 i Kejtlin Klark sa 12 poena. Kod Francuske su se istakle Dominik Malonga sa 21 i Gabi Vilijams sa 20 poena i sedam asistencija.

Podsećamo se i da je Španija osvojila bronzu jer je u meču za treće mesto deklasirala Nemačku 91:58.