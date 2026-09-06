Poseta na derbiju ispod očekivanja, minut ćutanja za Ratka Mladića

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Vreme čitanja: 1min | ned. 06.09.26. | 19:14
Na duel Crvene zvezde i Partizana došlo oko 25.000 gledalaca, očekivalo se bar za 50 odsto više
Večiti derbi je svetkovina srpskog fudbala i verovatno će zauvek biti tako, ali poslednjih godina poseta na mečevima između Crvene zvezde i Partizana ozbiljno varira. Posebno kada se igra na stadionu Rajko Mitić čiji je kapacitet dosta veći nego u Humskoj ulici.
Gledajući prethodnih pet okršaja kada je Zvezda bila domaćin, poseta je išla od 18.000 do 45.000 gledalaca.
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Večeras, u 180. izdanju, pristalice večitih su podbacile. Većinom Zvezdine, s obzirom na ulogu domaćina. Očekivalo se da će na tribinama biti oko 30.000 do 35.000 gledalaca, ali kada se lopta zakotrljala sa centra bilo ih je dosta manje. Ne više od 25.000.
Grobari su skoro popunili kapacitet koji su dobili za južnu tribinu, usled uobičajenih "tampon zona" između juzne i istočne i zapadne tribine radi bezbednosti. I sever je bio većim delom popunjem, ali je na istočnoj najviše, potom i zapadnoj tribini bilo dosta uočljivih praznih mesta.
Početak utakmice i sa jedne i sa druge strane, gde su organizovani navijači, obeležen je odavanjem pošte nedavno preminulom generalu Vojske Republike Srpske, Ratku Mladiću, u čiju čast je na stadionu "Rajko Mitić" održan i minut ćutanja.