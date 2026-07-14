Mesi ili Embape, ali opasno preti i Džud

Kreće bitka za Boginju četiri najbolje reprezentacije planete, ali i borba za individualne nagrade – za Zlatnu loptu, kopačku i rukavicu Svetskog prvenstva.

Od samog početka šampionata, nekadašnji saigrači iz Pari Sen Žermena, Lionel Mesi i Kilijan Embape, izdvojili su se kao glavni kandidati za najboljeg strelca i igrača. Obojica su pre polufinalnih duela sa po osam golova na kontu. Verovatno će biti potreban dvocifreni broj pogodaka za laskavu nagradu Zlatna kopačka.