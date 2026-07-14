Mesi ili Embape, ali opasno preti i Džud
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 09:16
Ko će na kraju do Zlatne lopte i kopačke Svetskog prvenstva
Kreće bitka za Boginju četiri najbolje reprezentacije planete, ali i borba za individualne nagrade – za Zlatnu loptu, kopačku i rukavicu Svetskog prvenstva.
Od samog početka šampionata, nekadašnji saigrači iz Pari Sen Žermena, Lionel Mesi i Kilijan Embape, izdvojili su se kao glavni kandidati za najboljeg strelca i igrača. Obojica su pre polufinalnih duela sa po osam golova na kontu. Verovatno će biti potreban dvocifreni broj pogodaka za laskavu nagradu Zlatna kopačka.
Izabrane vesti
Kilijan Embape je prvi favorit sa kvotom 1,90, a odmah iza asa Reala je Mesi sa 2,35. Najveća pretnja po ovaj tandem su Englezi Hari Kejn (11,0) i Džud Belingem (20,0), koji su postigli dva pogotka manje. Erling Haland ima sedam na kontu, ali je Norveška završila takmičenje posle poraza u produžecima protiv Engleske (1:2).
21.00: (2,45) Francuska (3,25) Španija (3,30)
LISTA STRELACA: Kilijan Embape i Lionel Mesi po osam, Erling Haland sedam, Džud Belingem i Hari Kejn po šest, Usman Dembele pet...
KVOTE MOZZARTA ZA NAJBOLJEG STRELCA MUNDIJALA
Što se tiče najboljeg fudbalera Mundijala, i tu su Embape i Mesi u prvom planu. U prednosti je Francuz sa kvotom 2,50, dok je omalenog Gaučosa 3,00. Ipak, opasno im preti Džud Belingem, junak pobede Gordog Albiona, kako u osmini finala protiv Meksika, tako i u četvrtfinalu protiv Norveške, kada je po dva puta zatresao mreže rivala. Na asa Kraljevića je kvota 5,00. Moglo bi da se kaže da je Englez najbolji fudbaler nokaut faze „preko bare“. Videćemo da li će i u sredu (21.00) u Atlanti protiv Argentine da bude raspucan kao na prethodne dve utakmice.
21.00: (2,70) Engleska (3,10) Argentina (3,10)
Na Harija Kejna je kvota 11,0, Majkla Olisea 17,0, a na mladog Laminha Jamala 20,0. Španac i dalje nije proradio – ima samo gol na kontu.
KVOTE MOZZARTA ZA NAJBOLJEG IGRAČA MUNDIJALA
Francuski čuvar mreže Majk Menjan ima najveće šanse da bude Zlatna rukavica – 2,90, dok je na Španca Unaija Simona 3,50, Džordana Pikforda 4,50, a Emilijana Martineza, najboljeg golmana pre četiri godine u Kataru, 5,00.
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SVETSKO PRVENSTVO – POLUFINALE
Utorak
21.00: (2,45) Francuska (3,25) Španija (3,30)
Sreda
21.00: (2,70) Engleska (3,10) Argentina (3,10)
***kvote su podložne promenama