Mesi posle očeve sahrane: Zaista nisam siguran da ću moći da nastavim da igram

"Ne znam šta ću bez tebe“, napisao je utučeni as Intera iz Majamija, a onda dodao reči koje su zbunile čitav fudbalski svet: "Ne znam kako da nastavim. Nekada sam samo igrao fudbal, sada zaista nisam siguran da li ću to nastaviti da radim“.

Nije se tu zaustavio čarobnjak iz Rosarija...

"Bio si uz mene od samog početka. Bili smo tako blizu kraja. Zašto nisi izdržao još malo da bismo ovo završili zajedno?“, zapitao se Mesi u dirljivom obraćanju.

Leo je, podsetimo, kao kapiten predvodio Gaučose do svetske krune 2022. godine u Kataru, a nedavno je svoju naciju odveo i do novog finala Mundijala, u kom je Argentina poražena od Španije minimalnim rezultatom - 0:1. Nakon tog turnira, Mesi se vratio klupskim obavezama 'preko bare'. Ipak, tragične vesti naterale su ga da spakuje kofere i hitno otputuje u domovinu sa porodicom.

Argentinac ima ugovor sa MLS ligašem do kraja decembra 2028. godine, međutim sada ostaje pitanje da li će da ispoštovati do samog kraja.