Srbija bolja od Slovenije za ostanak u A diviziji

Nije ovo bilo nimalo lagana utakmica. Sigurno da je samopouzdanje poljuljano posle tri neuspeha u grupi, a onda i posle onako ubedljivog poraza od Letonije, koja je bila bolja od naših momaka - 99:59.

U jednom momentu je delovalo da će Srbija izgubiti i od Slovenaca, koji su vodili sve do same završnice, kada je Srbija serijom od osam poena stigla do poravnanja. Na kraju su naši momci mogli da slave i u predviđenih 40 minuta, ali Orlići nisu iskoristili napad za pobedu. U produžetku je viđena mnogo bolja igra Srbije. U centru pažnje bio je Luka Panić, koji je postizao poene u nizu i doneo prednost našoj selekciji.

Kada je reč o listi strelaca i tu je najzapaženiji bio Panić. Bek Srbije upisao je dabl-dabl učinak od 21 poena, 10 asistencija, osam skokova, dve ukgradene i četiri izgubljene lopte, dok ga je pratio Filip Mrđen, koji je takođe brojao do 21, uz četiri asistencije i tri skoka. Kod Slovenaca se istakao Roman Kolak sa 34 poena.

Naredni rival Srbiji biće Češka, a taj meč je na programu u petak.