Ilić pred Tobol: Partizan konačno počeo da igra fudbal

Vreme čitanja: 4min | sre. 12.08.26. | 16:32
„Jačanje koeficijenta nam je dodatni motiv, nećemo se povlačiti“, predočio trener Partizana
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Kazahstana)
Uspravlja se Partizan. Još nije na stabilnim nogama, još se muči, možda i uči da hoda, u tom procesu povremeno i padne, ali prošlonedeljna partija protiv Tobola dala je za pravo svima u Humskoj da se nadaju kako su se pomerili sa mrtve tačke.
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Zato uoči gostovanja u Kazahstanu svi očekuju da duel iz Humske bude minimum ispod koga u nastavku sezone Parni valjak neće ići. Srpski predstavnik u kvalifikacijama za Ligu konferencije doneo je na daleko gostovanje ubedljivih 3:0 i trebalo bi da se dogodi monumentalno čudo da ne zakaže obračun sa Hetafeom.
„Imamo dobar rezultat iz Beograda, svesni smo činjenice da je Tobol domaćinska ekipa i da retko gubi kod kuće. Moji igrači su motivisani da odigraju maksimalno motivisano i koncentrisano, kako bismo došli do povoljnog rezultata. Analiziramo svaku, pa i ovu ekipu, ima stvari koje moramo da ispravimo, u pojedinim trenucima nam je Tobol tokom susreta u Beogradu pravio prilike, to bi trebalo da eliminišemo. A naravno da znamo Tobolove nedostatke i njih ćemo pokušati maksimalno da iskoristimo“, pojasnio je trener Saša Ilić.
KVOTE
(3,00) Tobol (3,30) Partizan (2,25)
Ekipa je u Kostanaj stigla bez dvojice rovitih vezista, Ognjena Ugrešića i Milana Aleksića. Doduše, sa Žeom, koji oseća posledice udarca u koleno tokom gostovanja u Šapcu. Sa tako skraćenim kadrom stručni štab baš i nema mnogo opcija za eventualne rotacije na sredini terena i u napadu.
„Uglavnom znamo ekipu koja će početi. Videćemo na šta će nas tok utakmice naterati, ali nećemo odstupati od našeg stila. Nećemo se povlačiti. Ova ekipa Partizana to ne zna da radi. Najbolje se snalazi i brani kad – napada. Tako će biti i u četvrtak“.
Usled navedenih okolnosti, možda bi moglo da se desi da Milana Vukotića opet vidimo na mestu zadnjeg veznog.
„Igrao je Vukotić malo više defanzivno orijentisan na prethodnoj utakmici i dobro se snašao, tako da ga možemo i tu koristiti. Ideja je jasna, bilo ko da je na terenu, moramo da se branimo i da napadamo sa desetoricom igrača. Mene raduje što je Partizan konačno počeo da igra fudbal, sve više igrača želi loptu u nogama i to je pozitivno. Što se tiče idealnog scenarija za revanš, jedno su želje, drugo mogućnosti, ali ću svakako od momaka zahtevati da uđu u meč disciplinovano, a ako tako bude onda će nam svima biti lakše“.
Crno-beli su od početka sezone odigrali tri evropske utakmice. Sve su dobili, gol još nisu primili, ali realno gledano protivnici nisu njegovog renomea. Opet, taj trend bi bilo dobro zadržati u Kazahstanu i zbog skupljanja bodova bitnih za UEFA rang-listu, jer su kritičari zamerali Partizanu, godinama unazad, kako ne doprinosi jačanju koeficijenta, a sad baš to čini.
„Sigurno nam je i to dodatni motiv. Bilo bi lepo da pojačamo koeficijent i Partizanu i srpskom fudbalu, ali ono o čemu najpre razmišljamo jeste da kao ekipa budemo složni, da dejstvujemo kao tim, jer samo tako možemo do dobrog rezultata. A bilo bi lepo da zabeležimo pobedu i zbog samopouzdanja i zbog koeficijenta. Podsećam da je prosek našeg kadra 23 godine, ovi momci su prošlog leta imali vatreno krštenje u Evropi, na šest utakmica zabeležili četiri pobede, ali nije bilo dovoljno. Sad znamo da će Tobol izvršiti pritisak na nas od početka, ali smo spremni da odgovorimo. Nadam se dobroj igri i povoljnom rezultatu“, dopunio je Saša Ilić.
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)
Utorak
19.00: (2,25) Apolon (3,35) Bran (2,95) - prvi meč 1:0
19.30: (4,50) CSKA 1948 (3,45) Panatinaikos (1,75) - 1:1
Sreda
18.00: (1,08) Rapid Beč (10,5) Paide (17,0) - 4:1
18.00: (2,00) Katovice (3,25) Hapoel Tel Aviv (3,70) - 0:2
18.00: (1,22) Kopenhagen (6,25) Debrecin (10,0) - 3:0
Četvrtak
17.00: (3,10) Tobol (3,40) Partizan (2,15) - 0:3
18.00: (1,85) Karabag (3,45) Dinamo Kijev (4,00) - 0:1
18.00: (5,10) Ilves (3,50) Rijeka (1,67) - 0:1
18.00: (1,90) Flora (3,40) Inter Eskaldes (3,80) - 0:2
18.30: (2,05) RFS Riga (3,25) Jablonec (3,50) - 0:2
19.00: (6,009 Dunajska Streda (4,00) Tvente (1,50) - 0:6
19.00: (1,75) Hamarbi (3,50) Rakov (4,50) - 0:0
19.00: (1,05) Nordsjiland (12,0) Valur (22,0) - 2:0
19.00: (8,00) Dinamo Minsk (4,40) Braga (1,37) - 0:1
19.00: (1,50) Tromse (4,00) CFR Kluž (6,00) - 5:0
19.00: (2,40) ML Vitebsk (3,25) Borac (2,80) - 0:1
19.00: (1,22) Midtjiland (6,25) Bohemijans (10,0) - 2:0
19.30: (1,80) Vaduz (3,50) Inter Turku (4,20) - 1:2
19.30: (9,00) Runavik (5,40) Lugano (1,27) - 0:2
20.00: (1,30) Sent Galen (4,90) Šerif (9,50) - 3:1
20.00: (1,10) Drita (8,50) Tre Fjori (18,0) - 4:1
20.00: (2,70) Škendija (3,30) Hibernijan (2,45) - 1:2
20.15: (1,50) Sion (3,90) Noa (6,25) - 2:2
20.30: (2,30) Đer (3,35) Riga (2,90) - 0:1
20.30: (1,50) Gent (4,00) Geteborg (6,00) - 1:0
20.30: (2,15) Austrija Beč (3,35) Beitar (3,15) - 2:1
20.30: (1,75) Madervel (3,50) Helsinki (4,50) - 1:1
20.45: (13,0) Šelburn (7,50) Ajaks (1,15)
21.00: (1,25) Hajduk (5,70) Žalgiris (9,50) - 5:2
21.00: (1,95) Dinamo Tirana (3,35) Auda Riga (3,70) - 0:1
*** kvote su podložne promenama