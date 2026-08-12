Ilić pred Tobol: Partizan konačno počeo da igra fudbal

Uspravlja se Partizan. Još nije na stabilnim nogama, još se muči, možda i uči da hoda, u tom procesu povremeno i padne, ali prošlonedeljna partija protiv Tobola dala je za pravo svima u Humskoj da se nadaju kako su se pomerili sa mrtve tačke.

Zato uoči gostovanja u Kazahstanu svi očekuju da duel iz Humske bude minimum ispod koga u nastavku sezone Parni valjak neće ići. Srpski predstavnik u kvalifikacijama za Ligu konferencije doneo je na daleko gostovanje ubedljivih 3:0 i trebalo bi da se dogodi monumentalno čudo da ne zakaže obračun sa Hetafeom. „Imamo dobar rezultat iz Beograda, svesni smo činjenice da je Tobol domaćinska ekipa i da retko gubi kod kuće. Moji igrači su motivisani da odigraju maksimalno motivisano i koncentrisano, kako bismo došli do povoljnog rezultata. Analiziramo svaku, pa i ovu ekipu, ima stvari koje moramo da ispravimo, u pojedinim trenucima nam je Tobol tokom susreta u Beogradu pravio prilike, to bi trebalo da eliminišemo. A naravno da znamo Tobolove nedostatke i njih ćemo pokušati maksimalno da iskoristimo“, pojasnio je trener Saša Ilić. KVOTE

(3,00) Tobol (3,30) Partizan (2,25) Ekipa je u Kostanaj stigla bez dvojice rovitih vezista, Ognjena Ugrešića i Milana Aleksića. Doduše, sa Žeom, koji oseća posledice udarca u koleno tokom gostovanja u Šapcu. Sa tako skraćenim kadrom stručni štab baš i nema mnogo opcija za eventualne rotacije na sredini terena i u napadu.