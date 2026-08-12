Prodati Lejkersi: Pao rekord od 12 milijardi dolara

Kada je reč o dvojici biznismena koji će u narednom periodu upravljati Lejkersima, dobro su poznate njihove ambicije da na neki način postanu deo NBA lige.

Cifra od koje se čoveku zavrti u glavi predstavlja ne samo pozamašni iznos, već i svojevrsni rekord. Naime, ovo je najveći iznos koji je neko platio za jednu od franšiza američkog sporta. Kada je reč o rekorderima, ovo titula je i pre pomenute prodaje pripadala Lejkersima, tačnije sada već bivšem vlasniku Volteru koji je pre godinu dana platio 10 milijardi dolara kako bi postao vlasnik tima iz Los Anđelesa. Treća najveća prodaja u istoriji američkog sporta takođe je iz ove godine, a predstavlja prodaju Sijetl Sihoksa za sumu od 9.6 milijardi dolara.

Pomenuti dvojac pominjao se kao perjanica novog NBA projekta u LAs Vegasu koji se sprema, ali su Kušner i Ajger očigledno promenili kurs i shvatili da je bolje da već imaju gotov brend, nego da grade stvari od nule.

"Tokom celog života smo fanovi NBA lige, čast nam je što imamo priliku da postanemo vlasnici Los Anđeles Lejkersa, jedne od najčuvenijih sportskih franšiza na svetu. Imamo veliko poštovanje za vođstvo i viziju Džerija i Džini Bas. Obavezaćemo se na dugoročne ciljeve, takmičenje na najvećem nivou za navijače i grad Los Anđeles", reči su novih vlasnika.

Ono što je zanimljivo jeste Džoš Kušner nedavno imao nameru da na neki način postane vlasnik Svetskog prvenstva u fudbalu. Spominjala se tada cifra od 15 milijardi, ali se oko cele priče podigla velika prašina, pritisak javnosti, tako da od tog sportskog svetogrđa nije bilo ništa. Pred Lejkersima i nije toliko novo poglavlje, jer su u poslednje vreme navikli na promene, najveća je ona na terenu, jer nema više Lebrona Džejmsa, tako da ovo za navijače i nije neka novost koja će da promeni ambicije i kurs cele franšize.

Ono što je zanimljivo jeste kako se kretala tržišna cena Lejkersa.

Prva prodaja slavne franšize izvršena je 1947. Tada je tim bio u Mineapolisu i prodat je za svega 15.000 dolara. Deset godina kasnije Bob Šort je povećao cifru za 10 puta, a onda se tri godine kasnije franšiza seli u Los Ađnđeles. Prav milionska prodaja dešava se 1967. godine. Džek Kent Kuk je za vlasništvo nad Lejekersima morao da izdvoji 5.000.000 dolara. Porodica Bas preuzima vlasništvo 1979. godine za neverovatnih 67.500.000 dolara.

Bliža istorija je sve ono što se dešavalo u prethodnih godinu dana. Mark Volter je kupio franšizu za već pomenutih 10 milijardi dolara, a onda su na scenu stupili Kušner i Ajger sa novim neverovatnim iznosom za jedan od najvećih svetskih sportskih brendova.