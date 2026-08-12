Monako dobio neočekivanog spasioca: Ronaldinjo ušao u trku za preuzimanje kluba
Vreme čitanja: 2min | sre. 12.08.26. | 16:09
Legendarni Brazilac deo je projekta koji predviđa rešavanje dugova i ulaganje oko 10.000.000 evra godišnje u klub iz Kneževine
Od jednog od najambicioznijih projekata evropske košarke do ozbiljne borbe za budućnost kluba. Monako se ovog leta našao u velikim finansijskim problemima, ali bi izlaz mogao da pronađe na potpuno neočekivanoj strani. U trku za preuzimanje kluba uključio se legendarni Ronaldinjo.
Brazilac je zajedno sa andorskim investicionim fondom Klejton Sport predstavio projekat za preuzimanje Monaka. Pismo o namerama navodno je 10. avgusta poslato izvršnom direktoru kluba Oleksiju Jefimovu, čime je Brazilac postao još jedan ozbiljan kandidat za ulazak u klub.
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Iza velikog imena stoji i konkretan finansijski plan. Potencijalni novi investitori spremni su da izmire oko 2.500.000 evra duga prema Evroligi, kao i da obezbede bankarsku garanciju od 5.000.000 evra.
Tu se ulaganja ne bi završila. Projekat predviđa oko 10.000.000 evra godišnjih investicija u Monako, uz planirano trajanje između tri i pet godina. Ronaldinjo pritom ne bi trebalo da bude samo zaštitno lice čitave priče. Nekadašnja zvezda Barselone i brazilske reprezentacije navodno je spremna da uloži i sopstveni novac i ima značajniju ulogu u projektu.
Ponuda dolazi u možda i najvažnijem trenutku za Monako od njegovog uspona u sam vrh evropske košarke. Klub se bori da obezbedi svoje mesto u francuskoj ligi za sezonu 2026/27, nakon što Žalbena komisija Francuske košarkaške federacije nije prihvatila njegovu prijavu za nastup u najvišem rangu.
Tim iz Kneževine ipak ne nameravaju da se pomiri sa takvom odlukom. Slučaj će izneti pred Nacionalni olimpijski i sportski komitet Francuske (CNOSF), a do 18. avgusta ima rok da obrazloži svoj zahtev.
Ronaldinjo, međutim, nije jedino veliko sportsko ime koje želi da učestvuje u spasavanju projekta. Monako već neko vreme pregovara sa investicionom grupom, koju predvodi nekadašnji NBA Ol-star Džamal Mešburn.
Pregovori sa grupom koju predvodi Mešburn već su odmakli, a dve strane su kao cilj postavile da posao oko preuzimanja kluba bude završen do 14. avgusta. Ipak, pojavljivanjem Ronaldinja, Monako je dobio još jednu opciju za rešavanje finansijskih problema.
(1.30) DALAS Ž - TORONTO Ž (4.00)
Situacija je posebno zanimljiva kada se uzme u obzir put koji je Monako prešao prethodnih godina. Od povratka u Evroligu 2021. godine klub iz Kneževine izrastao je u jednog od redovnih kandidata za sam vrh evropske košarke, a bio je i finalista Evrolige u sezoni 2024/25.
Sada je, međutim, nastavak tog projekta pod znakom pitanja, a o njegovoj budućnosti mogla bi da odlučuje prilično neobična trka. Sa jedne strane nalazi se nekadašnji košarkaš Džamal Mešburn, a sa druge jedan od najboljih fudbalera svoje generacije, Ronaldinjo.