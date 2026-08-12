Monako dobio neočekivanog spasioca: Ronaldinjo ušao u trku za preuzimanje kluba

Brazilac je zajedno sa andorskim investicionim fondom Klejton Sport predstavio projekat za preuzimanje Monaka. Pismo o namerama navodno je 10. avgusta poslato izvršnom direktoru kluba Oleksiju Jefimovu , čime je Brazilac postao još jedan ozbiljan kandidat za ulazak u klub.

Od jednog od najambicioznijih projekata evropske košarke do ozbiljne borbe za budućnost kluba. Monako se ovog leta našao u velikim finansijskim problemima, ali bi izlaz mogao da pronađe na potpuno neočekivanoj strani. U trku za preuzimanje kluba uključio se legendarni Ronaldinjo .

Iza velikog imena stoji i konkretan finansijski plan. Potencijalni novi investitori spremni su da izmire oko 2.500.000 evra duga prema Evroligi, kao i da obezbede bankarsku garanciju od 5.000.000 evra. Tu se ulaganja ne bi završila. Projekat predviđa oko 10.000.000 evra godišnjih investicija u Monako, uz planirano trajanje između tri i pet godina. Ronaldinjo pritom ne bi trebalo da bude samo zaštitno lice čitave priče. Nekadašnja zvezda Barselone i brazilske reprezentacije navodno je spremna da uloži i sopstveni novac i ima značajniju ulogu u projektu.

Ponuda dolazi u možda i najvažnijem trenutku za Monako od njegovog uspona u sam vrh evropske košarke. Klub se bori da obezbedi svoje mesto u francuskoj ligi za sezonu 2026/27, nakon što Žalbena komisija Francuske košarkaške federacije nije prihvatila njegovu prijavu za nastup u najvišem rangu. Tim iz Kneževine ipak ne nameravaju da se pomiri sa takvom odlukom. Slučaj će izneti pred Nacionalni olimpijski i sportski komitet Francuske (CNOSF), a do 18. avgusta ima rok da obrazloži svoj zahtev. Ronaldinjo, međutim, nije jedino veliko sportsko ime koje želi da učestvuje u spasavanju projekta. Monako već neko vreme pregovara sa investicionom grupom, koju predvodi nekadašnji NBA Ol-star Džamal Mešburn.