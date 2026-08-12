Roganović morao da objašnjava Kazahstancima da je desni bek

Čak su i zvaničnici Tobola, na pločici na kojoj je stajalo ime i prezime reprezentativca Crne Gore, napisali – vezista. „Igrao sam tu poziciju, ali to je bilo pre dve, tri godine. Sad sam konstantno na desnom beku. Fokusiran sam na obaveze na tom delu terena i uz savete trenera pokušavam da budem bolji iz meča u meč. Gledam svaki put da se spremim što je kvalitetnije moguće“ , rekao je Roganović .

Što se tiče revanša sa Tobolom, igraće crno-beli kao da je ovo prva utakmica.

„Ulazimo kao da je rezultat 0:0. Sve što smo radili tokom sedmice probaćemo da prenesemo na teren i da potvrdimo prolaz u naredno kolo“.

Interesovalo je Kazahstance šta je Roganoviću o Tobolu rekao Marko Vukčević, koji je od 2025. u klubu iz Kostanaja, a zajedno sa Milanom je reprezentativac Crne Gore.

„Sreo sam ga pred početak utakmice u Beogradu, popričali smo, ali sam više na tu temu razgovarao sa Cernićem, jer dolazi iz istog mesta odakle sam i ja. Rekao mi je šta nas otprilike čeka, da je Tobol motivisana ekipa, naročito na svom stadionu i da moramo da budemo na to spremni“, dodao je Roganović.