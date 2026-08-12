Frenk Nilikina na staroj adresi
Vreme čitanja: 2min | sre. 12.08.26. | 16:10
Francuski reprezentativac u Pariz stiže nakon sezone u Olimpijakosu, sa kojim je osvojio Evroligu i domaće prvenstvo
Očigledno je da Pariz svoja pojačanja traži među igračima koji imaju iskustvo u najjačoj ligi na svetu, a u takav profil uklapa se i doskorašnji plejmejker Olimpijakosa, Frenk Nilikina. Klub iz glavnog grada zvanično je potvrdio dolazak francuskog reprezentativca, koji će naredne sezone nositi dres Pariza.
Za Nilikinu će ovo ujedno predstavljati povratak u francusku košarku posle devet godina. Državu u kojoj je odrastao, napustio je još 2017. godine kao jedan od najvećih talenata Strazbura, nakon čega je sedam sezona proveo u NBA ligi noseći dresove Njujork Niksa, Dalas Maveriksa i Šarlot Hornetsa. Potom se vratio u Evropu, gde je nastupao za Partizan i Olimpijakos.
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Prethodne sezone sa grčkim timom osvojio je Evroligu, kao i domaće prvenstvo. Nije imao preterano važnu ulogu, ali je svakako učestvovao u pohodu ekipe na trofej Evrolige i grčkog prvenstva. Na 24 utakmice u najjačem evropskom takmičenju prosečno je provodio 16,4 minuta na parketu, uz 4,5 poena, 1,1 skok i 1,6 asistencija. U grčkom prvenstvu brojke su bile znatno bolje, pa je na 15 utakmica beležio 8,9 poena, 2,3 asistencije i 1,8 skokova.
Pre Olimpijakosa proveo je sezonu u Partizan Mozzart Betu. Na 21 utakmici u Evroligi postizao je 7,0 poena uz 2,0 asistencije i 1,7 skokova. Sa crno-belima je osvojio ABA ligu i prvenstvo Srbije, pre nego što je prošlog leta karijeru nastavio u Pireju.
Nilikini će ovo biti treća evropska sezona nakon povratka iz NBA lige, a u Pariz, pored klupskog, donosi i veliko reprezentativno iskustvo. Sa Francuskom je osvojio dve srebrne olimpijske medalje, u Tokiju i Parizu, kao i bronzu na Svetskom prvenstvu 2019. godine.
(1.30) DALAS Ž - TORONTO Ž (4.00)
Pariz je ovog leta uglavnom birao pojačanja sa NBA iskustvom, a najzvučnije ime među njima svakako je Ti Džej Voren. Pored njega i Nilikine, dres francuskog kluba naredne sezone nosiće Alize Džonson, Maozinjo Pereira i Tajson Etjen, dok je Teri Tarpi jedini među dosadašnjim pridošlicama bez iskustva u najjačoj ligi na svetu.
Sa druge strane, ekipu su do sada napustili Džastin Robinson, Džulijus Tomas i Jakuba Outara, kao i Lamar Stivens i Derek Vilis, koji će naredne sezone nositi dres Partizan Mozzart Beta.