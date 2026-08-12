Frenk Nilikina na staroj adresi

Očigledno je da Pariz svoja pojačanja traži među igračima koji imaju iskustvo u najjačoj ligi na svetu, a u takav profil uklapa se i doskorašnji plejmejker Olimpijakosa, Frenk Nilikina. Klub iz glavnog grada zvanično je potvrdio dolazak francuskog reprezentativca, koji će naredne sezone nositi dres Pariza.

Za Nilikinu će ovo ujedno predstavljati povratak u francusku košarku posle devet godina. Državu u kojoj je odrastao, napustio je još 2017. godine kao jedan od najvećih talenata Strazbura, nakon čega je sedam sezona proveo u NBA ligi noseći dresove Njujork Niksa, Dalas Maveriksa i Šarlot Hornetsa. Potom se vratio u Evropu, gde je nastupao za Partizan i Olimpijakos.