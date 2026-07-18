Mesi: Priča oko fotografije sa Jamalom prava ludost; Dibu: U meni i dalje živi duh dečaka sa ulice

Sa smirenošću čoveka koji je prošao sve u fudbalu, Mesi je vratio film na same početke i objasnio filozofiju koja pokreće aktuelne svetske šampione.

"Odrasli smo igrajući fudbal sa mnogo strasti, uvek sa velikom željom da igramo, da se zabavljamo i lepo provedemo, bez obzira na mesto. Bilo to u školi, na ulici ili u timu, svi smo počeli u malim lokalnim klubovima iz kraja kada smo bili deca. Mislim da nikada nismo razmišljali o pritisku. Prihvatili smo ga kao nešto sasvim prirodno, kao deo igre i zabave."

Iako predvodi tim koji je navikao na uspehe, Mesi je poslao snažnu poruku o suštini sporta i porazima koji su neizbežan deo puta.

"Mi smo takmičarska grupa, volimo da pobeđujemo, ali ovo je kolektivni sport. Protivnik takođe igra, pita se i ne možeš uvek da pobediš. Još kao dečak sam naučio da se u životu i fudbalu više gubi nego što se pobeđuje, i upravo to me je nateralo da porastem i kao čovek i kao fudbaler".

Nezaobilazna tema medija bila je i čuvena fotografija iz 2007. godine na kojoj Mesi, kao mladi fudbaler Barselone, kupa tada sedmomesečnu bebu po imenu Lamin Jamal. Danas, 19 godina kasnije, njih dvojica se susreću na najvećoj sceni.

"Lamin je ogroman igrač. Pratio sam ga veoma pažljivo jer igra za klub koji toliko volim i uvek mu želim sve najbolje. On je sa svojih 19 godina već svetska zvezda i referentna tačka, a cela karijera je tek pred njim. Sada ima veliku priliku da postigne nešto istorijsko, ali mi ćemo dati sve od sebe da to ne bude ovog puta. Zaista, ta priča oko fotografije je čista ludost, ali to je život."

Kapiten Argentine svestan je da Španija poseduje ogroman kvalitet, ali veruje u snagu svog tima koji brani svetski tron.

"Fotografisao sam se sa njim kada je bio beba, a sada se suočavamo u finalu Svetskog prvenstva... To je ludo, ali on je trenutno jedan od najboljih na svetu. Želim mu ogromnu sreću, jer će njegovo dobro biti ujedno i dobro za Barselonu. Ipak, pokušaćemo da odigramo dobar meč i sprečimo ga da prikaže svoju najbolju verziju. Biće teško, ali pokušaćemo. Kako on, tako i cela Španija, imaju sjajne igrače i vrhunsku igru. Ali, imamo i mi svoja oružja", zaključio je Mesi.

Nakon Mesija, seriju zvaničnih obraćanja medijima uoči finala Svetskog prvenstva 2026. između Argentine i Španije nastavio je čuvar mreže Albiselestea, Emiliano Martines. Harizmatični čuvar mreže Aston Vile podigao je veliku prašinu u njujorškom medijskom centru, otkrivši kroz kakvu je dramu prolazio neposredno pre početka turnira, ali i kakve emocije njime vladaju dok ekipa juri istorijski odbranu trona.

Iza kulisa uspeha krije se velika fizička žrtva. Martines je javno priznao da na ovom prvenstvu brani kroz neprestane bolove, nakon što je zadobio tešku povredu šake.

"Ruka me i dalje boli svakoga dana. Znao sam da će užasno boleti. Izbegao sam operaciju, iako su mi svi specijalisti koje sam konsultovao u Americi i Engleskoj rekli da moram pod nož. Tokom grupne faze nisam mogao ni da treniram, ali od osmine finala sam jednostavno prestao da razmišljam o tome i sada se osećam mnogo bolje."

Mediji su podsetili 34-godišnjeg golmana na njegovu staru, viralnu izjavu da će se penzionisati iz reprezentacije ako postane dvostruki prvak sveta. Dibu je to sa osmehom odbacio, pokazavši koliko ga sve ovo emotivno prazni.

"Da, to je bila interna šala sa Nikom (Otamendijem) u kampu FS Argentine... Ali prvo moramo da pobedimo, fokusiran sam samo na to. Sa ovim timom već godinama prevazilazimo sopstvene granice. Ponekad zaplačem sam, u samoći, kada pomislim šta je sve ova ekipa postigla. Zaplačem zbog ponosa na argentinski narod, sve što radimo, radimo za njih. Ostalo nam je još trenutaka radosti i moramo da uživamo."

Za razliku od prethodnog Mundijala u Kataru, gde je, kako kaže, pretrpeo ogroman stres nakon šokantnog poraza od Saudijske Arabije, Martines sada uživa u svakom sekundu turnira. Ključ njegove mentalne snage leži u korenima.

"Mogu da mi daju jedan ili dva gola, već u sledećoj akciji ja sam onaj isti Dibu, pritisak me ne dotiče. Navučem rukavice i verujem u sebe. Bez obzira na težinu utakmice, u meni je i dalje živi onaj duh dečaka sa ulice. Ja sam još onaj isti dečak koji je igrao u mom kraju Žardin u Mar del Plati. U nedelju ću izaći na teren i videćete me kako se smejem."

Golman Argentine je otkrio i detalj koji svedoči o neverovatnom poverenju unutar svlačionice aktuelnih šampiona sveta.

"Selektor mi je pred turnir poslao poruku: 'U kakvom god da si stanju, ja te želim u svom timu'. Za mene to ima veću vrednost nego da odbranim deset penala i završim na naslovnoj strani novina. Ako u finalu i ne budem imao posla, a mi pobedimo, to će za mene imati istu težinu."

Kao zvezda Premijer lige, Martines odlično poznaje veći deo španske reprezentacije i poziva na maksimalan oprez.

"Sjajna su selekcija, odlično ih poznajem kroz Premijer ligu. Imaju velikog trenera. Nije u pitanju samo Lamin Jamal, imaju strašan kolektiv i nisu slučajno stigli do finala. Imaju svoje oružje, imamo i mi naše. Nadam se da će ovo biti utakmica koju će gledaoci pamtiti veoma dugo", zaključio je Martines, osvrnuvši se i na uslove igre, s obzirom na to da se finale igra u 15 časova po lokalnom vremenu uz velike vrućine u Njujorku.